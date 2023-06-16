Secret Invasion

Nella nuova serie dei Marvel Studios "Secret Invasion", ambientata nel presente dell'MCU, Nick Fury viene a sapere di un'invasione clandestina della Terra perpetrata da una fazione dei mutaforma Skrull. Fury si unisce ai suoi alleati Everett Ross, Maria Hill e lo Skrull Talos, che si è creato una vita sulla Terra. Insieme, corrono contro il tempo per sventare l'imminente invasione Skrull e salvare l'umanità.