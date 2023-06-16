* Si applicano termini e condizioni | Piani a partire da soli 6,99 € al mese
Secret Invasion
Nella nuova serie dei Marvel Studios "Secret Invasion", ambientata nel presente dell'MCU, Nick Fury viene a sapere di un'invasione clandestina della Terra perpetrata da una fazione dei mutaforma Skrull. Fury si unisce ai suoi alleati Everett Ross, Maria Hill e lo Skrull Talos, che si è creato una vita sulla Terra. Insieme, corrono contro il tempo per sventare l'imminente invasione Skrull e salvare l'umanità.
-
Diretto daAli Selim
-
-
CastSamuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Cobie Smulders, Martin Freeman, Kingsley Ben-Adir, Charlayne Woodard, Killian Scott, Samuel Adewunmi, Dermot Mulroney, Christopher McDonald, Katie Finneran, Emilia Clarke, Olivia Colman, Don Cheadle