Strange World - Un Mondo Misterioso

"Strange World - Un mondo misterioso", nuova e movimentata commedia targata Walt Disney Animation Studios, narra le avventure di tre generazioni dei leggendari Clade, che dovranno unire gli sforzi per andare alla scoperta di un territorio inesplorato e pericoloso, nel sottosuolo del loro mondo. Nel cast vocale originale troviamo Jake Gyllenhaal nel ruolo di Searcher Clade, padre di famiglia catapultato fuori dal suo elemento, di fronte a una missione imprevista e imprevedibile; Dennis Quaid nella parte dell'esploratore Jaeger, ingombrantepadre di Searcher; Jaboukie Young-White in quella di Ethan, sedicenne figlio di Searcher, che si nasconde a bordo all'insaputa di tutti per vivere l'avventura che ha sempre sognato; Gabrielle Union interpreta Meridian Clade, pilota esperta e partner simbiotica di Searcher, mentre Lucy Liu interpreta Callisto Mal, indomita leader di Avalonia, a capo della spedizione nel misterioso mondo. Il film è diretto da Don Hall, co-diretto da Qui Nguyen - che ne firma anche la sceneggiatura - e prodotto da Roy Conli.