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Il Ritorno di Mary Poppins
Mary Poppins aiuta la famiglia Banks a ritrovare la gioia di essere bambini. Con il suo amico Jack il lampionaio, il divertimento torna sulle strade di Londra, all'inno di "tutto è possibile... persino l'impossibile"!
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Diretto daRob Marshall
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Prodotto daJohn DeLuca, Rob Marshall, Marc Platt
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CastColin Firth, Meryl Streep, David Warner, Jim Norton, Jeremy Swift, Jeremy Swift, Angela Lansbury, Dick Van Dyke