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Il Ritorno di Mary Poppins

Opera per tutti

2h 10min

20 dicembre 2018

Famiglia, Fantasy, Musical

Mary Poppins aiuta la famiglia Banks a ritrovare la gioia di essere bambini. Con il suo amico Jack il lampionaio, il divertimento torna sulle strade di Londra, all'inno di "tutto è possibile... persino l'impossibile"!

Consigliato: Opera per tutti
Durata: 2h 10min
Data di uscita: 20 dicembre 2018

  • Diretto da

    Rob Marshall

  • Prodotto da

    John DeLuca, Rob Marshall, Marc Platt

  • Cast

    Colin Firth, Meryl Streep, David Warner, Jim Norton, Jeremy Swift, Jeremy Swift, Angela Lansbury, Dick Van Dyke

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