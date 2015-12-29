Avengers: ieri e oggi

Tony Stark conta più apparizioni nei film dell’Universo Marvel di qualsiasi altro personaggio, e ha fatto tanta strada dai tempi di Iron Man. Dopo essere diventato Iron Man, il “genio, miliardario, playboy, filantropo” Tony Stark ha cominciato a combattere dalla parte del bene, affrontando nemici e avversari da ogni angolo dell’universo e perfino tra gli stessi Avengers.

Insieme a Spider-Man e Doctor Strange, Iron Man viene trascinato nello spazio per combattere contro i figli di Thanos in Avengers: Infinity War. Solo lui e Nebula riescono a sopravvivere allo schiocco di dita di Thanos, e in Avengers: Endgame la storia riprenderà da questo punto, con Tony alla deriva nello spazio.