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Ritorno Al Bosco Dei 100 Acri

Opera per tutti

1h 44min

30 agosto 2018

Drammatico, Famiglia, Fantasy

In qusto commovente racconto Disney, Christopher Robin incontra l'amico di infanzia Winnie the Pooh, che lo aiuta a ricordare gli infiniti giorni pieni di meraviglia e fantasia.

Consigliato: Opera per tutti
Durata: 1h 44min
Data di uscita: 30 agosto 2018

  • Diretto da

    Marc Forster

  • Scritto da

    Alex Ross Perry, Tom McCarthy, Allison Schroeder

  • Prodotto da

    Brigham Taylor, Kristin Burr

  • Cast

    Ewan McGregor, Hayley Atwell, Bronte Carmichael, Mark Gatiss, Oliver Ford Davies, Ronke Adekoluejo, Adrian Scarborough

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