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Il cinema italiano su Disney+
Da sempre il cinema Italiano dà vita a film bellissimi e storie indimenticabili.
Oggi su Disney + è tempo di rivivere tutte le meravigliose emozioni che hai provato la prima volta che hai guardato questi capolavori senza tempo, partendo da una selezione di film del mitico duo Bud Spencer e Terence Hill, degli insuperabili Roberto Benigni e Massimo Troisi e del fantastico trio Aldo, Giovanni e Giacomo, fino ad arrivare alla novità di febbraio: Leonardo Pieraccioni.
Il paradiso all’improvviso
Leonardo Pieraccioni arriva su Disney + con uno dei suoi film più famosi.
La storia di Lorenzo, un single irriducibile che si gode la tanto amata libertà. Titolare di un’impresa che realizza effetti speciali ‘atmosferici’ per il mondo dello spettacolo, un giorno, si reca per lavoro ad Ischia in una splendida villa insieme alla sua collaboratrice Nina. Li incontra la bella Amaranta che vuole festeggiare l’arrivo del fidanzato con una finta nevicata, in ricordo del loro primo incontro. Ma le cose non vanno come previsto...
Il meglio di Bud Spencer e Terence Hill
Finalmente in un'unica raccolta su Disney+ gli indimenticabili successi della mitica coppia Bud Spencer e Terence Hill.
Ti aspettano in streaming:
• Lo chiamavano Trinità
• Continuavano a chiamarlo Trinità
• Io sto con gli ippopotami
• Più forte ragazzi
• Poliziotto superpiù
• Banana Joe
• ...Altrimenti ci arrabbiamo
• Chi trova un amico trova un tesoro
• Cane e gatto
• Miami Supercops (I poliziotti dell'8va strada)
• Nati con la camicia
• Non c'è 2 senza 4
• Pari e dispari
La banda dei Babbi Natale
Milano, notte di Natale. Aldo, Giovanni e Giacomo, tre amici che giocano a bocce formando la squadra The Charlatans, vengono arrestati dalla polizia durante quello che sembra essere un furto in un appartamento. Condotti in commissariato, i tre vengono accusati dal commissario Irene Bestetti di essere i membri della Banda dei Babbi Natale, un gruppo di ladri vestiti con costumi da Babbo Natale che ha svaligiato otto appartamenti in due giorni. Gli arrestati si dichiarano innocenti e raccontano alla Bestetti il motivo per il quale si sono trovati in quella situazione
Tre uomini e una gamba
“E così domani ti sposi” “Sì ma… niente di serio!”. Grandi risate e qualche riflessione con il debutto cinematografico del trio comico milanese, un entusiasmante viaggio on the road pieno di situazioni improbabili e gag da gustare. I tre attraversano l’Italia da Milano a Gallipoli per il matrimonio di Giacomo con l’ultima figlia dell’odioso proprietario della ferramenta in cui lavorano (Aldo e Giovanni sono già maritati con le altre figlie).
Così è la vita
Il secondo film di successo del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, molto divertente e a tratti commovente, è il racconto di un sequestro on the road in giro per L’Italia. Come nel precedente Tre uomini e una gamba, numerose sono le citazioni tratte dal cinema, in questo caso “Papillon, "L'uomo di Alcatraz", "La grande fuga" e altri classici.
Chiedimi se sono felice
Il terzo film del noto trio comico Aldo Giovanni e Giacomo, dopo Tre uomini e una gamba e Così è la vita, è una commedia divertente e allo stesso tempo sentimentale, che parla di amicizia e amore.
Pensavo fosse amore: …Invece era un calesse
“Com'è che vi sposate... avete problemi?” Ultimo film da regista di Troisi, di cui è anche sceneggiatore e protagonista insieme a Francesca Neri, Marco Messeri e Angelo Orlando, mette in scena i complicati percorsi dell’amore. Pensavo fosse amore… invece era un calesse, vincitore di 2 Nastri d’Argento e un premio ai David di Donatello, racconta attraverso la storia di due fidanzati che stanno per sposarsi e che invece si lasciano, ma poi si ritrovano e poi non si sa...
Il piccolo diavolo
Terzo film alla regia per Roberto Benigni. Una divertente commedia degli equivoci con l’insolita coppia Roberto Benigni - Walther Matthau. Vi è mai capitato di avere a che fare con un piccolo diavolo, con addosso una pelliccia e goloso di zuppa inglese, che ne combina di tutti i colori?
Le vie del Signore sono finite
Vincitore di un Nastro d'argento per la sceneggiatura, una commedia scritta, diretta ed interpretata da Massimo Troisi sulle note di Pino Daniele. Nel cast troviamo Marco Messeri, già presente in Ricomincio da tre, Jo Champa e Massimo Bonetti. Anni ‘20 paese di Acquasalubre, Italia fascista. La storia di un amore travagliato tra Camillo, malato psicosomatico, e Vittoria, una ragazza francese che sta per sposare un altro.
Scusate il ritardo
Secondo pluripremiato film, diretto, scritto e interpretato da Massimo Troisi a distanza di due anni dal famoso Ricomincio da tre. Il titolo Scusate il ritardo, fa riferimento sia al tempo trascorso dal film precedente che alla mancata sincronia dei tempi e sentimenti all’interno della coppia.
Non ci resta che piangere
Comicità e umorismo nella memorabile commedia surreale di Troisi e Benigni. 1984 Frittole, Firenze. Saverio, maestro elementare, e Mario, bidello, vengono inspiegabilmente catapultati nel 1492 (quasi 1500!). Da qui una serie di avventure e gag esilaranti che sono diventate dei classici: la stesura della lettera a Savonarola, il passaggio della dogana e la chiacchierata con Leonardo Da Vinci, che fa fatica a capire le regole dello scopone scientifico, sulle invenzioni del ‘900.
Il postino
“Come si diventa poeta?” Dal romanzo di A. Skármeta, Il film testamento di Troisi, è uno dei racconti cinematografici più belli su cosa sia la ricerca della poesia. Estate 1952, piccola isola delle Eolie: Mario, figlio di pescatori, viene assunto come postino personale di Pablo Neruda, poeta cileno in esilio. Ne nasce un’amicizia, e la scoperta della poesia per conquistare l’amata. Oscar per la musica.
La vita è bella
“Questa è una storia semplice, eppure non è facile raccontarla, come in una favola c’è dolore, e come in una favola, è piena di allegria e di felicità”. Il racconto della Shoah, può passare per la risata? Può la fantasia cambiare la realtà? Si ride e si piange nel capolavoro assoluto di Benigni, vincitore di tre premi Oscar.
Pinocchio
Garbo e magia nella curata e fedele trasposizione cinematografica della fiaba di Collodi, dove Pinocchio ha le sembianze di adulto di Benigni. Grazie alla magia della Fata Turchina e alle tante peripezie che lo fanno crescere e maturare, un semplice burattino di legno diventa un bambino vero. Da segnalare la scena finale, dove si vede l’ombra del burattino che insegue una farfalla. Pinocchio vive.