Pensavo fosse amore: …Invece era un calesse

“Com'è che vi sposate... avete problemi?” Ultimo film da regista di Troisi, di cui è anche sceneggiatore e protagonista insieme a Francesca Neri, Marco Messeri e Angelo Orlando, mette in scena i complicati percorsi dell’amore. Pensavo fosse amore… invece era un calesse, vincitore di 2 Nastri d’Argento e un premio ai David di Donatello, racconta attraverso la storia di due fidanzati che stanno per sposarsi e che invece si lasciano, ma poi si ritrovano e poi non si sa...