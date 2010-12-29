* Si applicano termini e condizioni | Piani a partire da soli 5,99 € al mese

TRON: Legacy

29 dicembre 2010

Azione, Avventura, Live Action, Fantascienza

Un'avventura che va oltre ogni immaginazione. Quando Flynn, geniale programmatore di videogiochi, invia un segnale segreto da un incredibile regno digitale, suo figlio Sam lo rileva e decide di salvare il padre, scomparso da anni. Con l'aiuto della guerriera Quorra, padre e figlio si avventurano in uno straordinario universo cibernetico, affrontando un malvagio programma ribelle.

Data di uscita: 29 dicembre 2010

  • Diretto da

    Joseph Kosinski

  • Scritto da

    Edward Kitsis, Lee Sternthal, Steven Lisberger, Brian Klugman, Bonnie MacBird, Adam Horowitz

  • Cast

    Jeff Bridges, Garrett Hedlund, Olivia Wilde, Bruce Boxleitner, James Frain, Beau Garrett, Michael Sheen, Anis Cheurfa, Serinda Swan, Yaya DaCosta, Elizabeth Mathis, Yurij Kis, Conrad Coates, Daft Punk, Ron Selmour
  • Bollino film per tutti

