TRON: Legacy
Un'avventura che va oltre ogni immaginazione. Quando Flynn, geniale programmatore di videogiochi, invia un segnale segreto da un incredibile regno digitale, suo figlio Sam lo rileva e decide di salvare il padre, scomparso da anni. Con l'aiuto della guerriera Quorra, padre e figlio si avventurano in uno straordinario universo cibernetico, affrontando un malvagio programma ribelle.
Diretto daJoseph Kosinski
Scritto daEdward Kitsis, Lee Sternthal, Steven Lisberger, Brian Klugman, Bonnie MacBird, Adam Horowitz
CastJeff Bridges, Garrett Hedlund, Olivia Wilde, Bruce Boxleitner, James Frain, Beau Garrett, Michael Sheen, Anis Cheurfa, Serinda Swan, Yaya DaCosta, Elizabeth Mathis, Yurij Kis, Conrad Coates, Daft Punk, Ron Selmour