Star Wars: L'ascesa Di Skywalker (Episodio IX)

Lucasfilm e il regista J.J. Abrams uniscono le forze ancora una voltaper accompagnare gli spettatori in un epico viaggio in una galassia lontana lontana con Star Wras: l'ascesa di Skywalker. Vivi l'affascinante conclusione della storica saga degli Skywalker, nella quale nuove leggende nasceranno... e la battaglia finale per la libertà sta per arrivare.