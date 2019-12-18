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Star Wars: L'ascesa Di Skywalker (Episodio IX)
Lucasfilm e il regista J.J. Abrams uniscono le forze ancora una voltaper accompagnare gli spettatori in un epico viaggio in una galassia lontana lontana con Star Wras: l'ascesa di Skywalker. Vivi l'affascinante conclusione della storica saga degli Skywalker, nella quale nuove leggende nasceranno... e la battaglia finale per la libertà sta per arrivare.
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Diretto daJ.J. Abrams
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Scritto daDerek Connolly, Colin Trevorrow, Chris Terrio, J.J. Abrams
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Prodotto daKathleen Kennedy, J.J. Abrams, Michelle Rejwan
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CastCarrie Fisher, Mark Hamill, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Anthony Daniels, Naomi Ackie, Domhnall Gleeson, Richard E. Grant, Lupita Nyong'o, Keri Russell, Joonas Suotamo, Kelly Marie Tran, Ian McDiarmid, Billy Dee Williams, Greg Grunberg, Shirley Henderson, Billie Lourd, Dominic Monaghan