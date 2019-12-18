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Star Wars: L'ascesa Di Skywalker (Episodio IX)

Opera per tutti

2h 22min

18 dicembre 2019

Azione, Avventura, Fantascienza

Lucasfilm e il regista J.J. Abrams uniscono le forze ancora una voltaper accompagnare gli spettatori in un epico viaggio in una galassia lontana lontana con Star Wras: l'ascesa di Skywalker. Vivi l'affascinante conclusione della storica saga degli Skywalker, nella quale nuove leggende nasceranno... e la battaglia finale per la libertà sta per arrivare.

Consigliato: Opera per tutti
Durata: 2h 22min
Data di uscita: 18 dicembre 2019

  • Diretto da

    J.J. Abrams

  • Scritto da

    Derek Connolly, Colin Trevorrow, Chris Terrio, J.J. Abrams

  • Prodotto da

    Kathleen Kennedy, J.J. Abrams, Michelle Rejwan

  • Cast

    Carrie Fisher, Mark Hamill, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Anthony Daniels, Naomi Ackie, Domhnall Gleeson, Richard E. Grant, Lupita Nyong'o, Keri Russell, Joonas Suotamo, Kelly Marie Tran, Ian McDiarmid, Billy Dee Williams, Greg Grunberg, Shirley Henderson, Billie Lourd, Dominic Monaghan

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