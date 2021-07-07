* Si applicano termini e condizioni | Piani a partire da soli 6,99 € al mese

Jungle Cruise

2h 7min

28 luglio 2021

Azione, Avventura, Commedia

Parti insieme agli acclamati attori Dwayne Johnson ed Emily Blunt per un'avventura fantastica! “Jungle Cruise” di Disney è la storia di un emozionante viaggio lungo il Rio delle Amazzoni con il simpatico skipper Frank Wolff e un'intrepida ricercatrice, la dott.ssa Lily Houghton. Lily parte da Londra, in Inghilterra, alla volta della giungla amazzonica e si affida a Frank e ai suoi discutibili servizi perché la guidi nella navigazione del fiume a bordo de La Quila - la sua scassata ma affascinante barca. Lily vuole scoprire un antico albero con speciali proprietà curative e la potenzialità di cambiare il futuro della medicina. Alle prese con questo epico viaggio, l'improbabile coppia dovrà affrontare innumerevoli pericoli e forze soprannaturali celate nella bellezza ingannevole della lussureggiante foresta pluviale. Ma, una volta rivelati i segreti dell'albero perduto, la posta in gioco si fa più alta per Lily e Frank. Il destino loro e di tutto il genere umano è appeso a un filo.

Durata: 2h 7min
Data di uscita: 28 luglio 2021

  • Diretto da

    Jaume Collet-Serra

  • Scritto da

    Michael Green, Glenn Ficarra, John Requa

  • Prodotto da

    John Davis, John Fox, Beau Flynn, Dwayne Johnson, Hiram Garcia

  • Cast

    Dwayne Johnson, Emily Blunt, Edgar Ramirez, Jack Whitehall, Jesse Plemons, Paul Giamatti, Veronica Falcón, Dani Rovira, Quim Gutierrez, Dan Dargan Carter, Andy Nyman, Raphael Alejandro, Simone Lockhart, Pedro Lopez, Sulem Calderon, Sebastian Blunt, Mark Ashworth, Allan Poppleton, Caroline Paige, James Quattrochi

Video

Altri film

Segui Disney su:

Facebook
Instagram
X.com
Youtube