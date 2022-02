Jungle Cruise

Parti insieme agli acclamati attori Dwayne Johnson ed Emily Blunt per un'avventura fantastica! “Jungle Cruise” di Disney è la storia di un emozionante viaggio lungo il Rio delle Amazzoni con il simpatico skipper Frank Wolff e un'intrepida ricercatrice, la dott.ssa Lily Houghton. Lily parte da Londra, in Inghilterra, alla volta della giungla amazzonica e si affida a Frank e ai suoi discutibili servizi perché la guidi nella navigazione del fiume a bordo de La Quila - la sua scassata ma affascinante barca. Lily vuole scoprire un antico albero con speciali proprietà curative e la potenzialità di cambiare il futuro della medicina. Alle prese con questo epico viaggio, l'improbabile coppia dovrà affrontare innumerevoli pericoli e forze soprannaturali celate nella bellezza ingannevole della lussureggiante foresta pluviale. Ma, una volta rivelati i segreti dell'albero perduto, la posta in gioco si fa più alta per Lily e Frank. Il destino loro e di tutto il genere umano è appeso a un filo.