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Jungle Cruise
Parti insieme agli acclamati attori Dwayne Johnson ed Emily Blunt per un'avventura fantastica! “Jungle Cruise” di Disney è la storia di un emozionante viaggio lungo il Rio delle Amazzoni con il simpatico skipper Frank Wolff e un'intrepida ricercatrice, la dott.ssa Lily Houghton. Lily parte da Londra, in Inghilterra, alla volta della giungla amazzonica e si affida a Frank e ai suoi discutibili servizi perché la guidi nella navigazione del fiume a bordo de La Quila - la sua scassata ma affascinante barca. Lily vuole scoprire un antico albero con speciali proprietà curative e la potenzialità di cambiare il futuro della medicina. Alle prese con questo epico viaggio, l'improbabile coppia dovrà affrontare innumerevoli pericoli e forze soprannaturali celate nella bellezza ingannevole della lussureggiante foresta pluviale. Ma, una volta rivelati i segreti dell'albero perduto, la posta in gioco si fa più alta per Lily e Frank. Il destino loro e di tutto il genere umano è appeso a un filo.
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Diretto daJaume Collet-Serra
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Scritto daMichael Green, Glenn Ficarra, John Requa
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Prodotto daJohn Davis, John Fox, Beau Flynn, Dwayne Johnson, Hiram Garcia
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CastDwayne Johnson, Emily Blunt, Edgar Ramirez, Jack Whitehall, Jesse Plemons, Paul Giamatti, Veronica Falcón, Dani Rovira, Quim Gutierrez, Dan Dargan Carter, Andy Nyman, Raphael Alejandro, Simone Lockhart, Pedro Lopez, Sulem Calderon, Sebastian Blunt, Mark Ashworth, Allan Poppleton, Caroline Paige, James Quattrochi