Indiana Jones e il Quadrante del Destino

Harrison Ford torna nei panni del leggendario eroe archeologo nel quinto capitolo dell'iconica saga. Accanto a Ford troviamo Phoebe Waller-Bridge (“Fleabag”), Antonio Banderas (“Dolor y Gloria”), John Rhys-Davies (“I Predatori dell'Arca perduta”), Shaunette Renee Wilson (“Black Panther”), Thomas Kretschmann (“Das Boot”), Toby Jones (“Jurassic World: Il regno distrutto”), Boyd Holbrook (“Logan - The Wolverine”), Oliver Richters (“Black Widow”), Ethann Isidore (“Mortale”) e Mads Mikkelsen (“Animali Fantastici - I segreti di Silente”). Diretto da James Mangold (“Le Mans '66 - La grande sfida,” “Logan - The Wolverine”), il film è prodotto da Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel, con Steven Spielberg e George Lucas in veste di produttori esecutivi. John Williams firma anche questa colonna sonora dopo aver iniziato la collaborazione sin dal 1981 con “I Predatori dell'Arca perduta”.