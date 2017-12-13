Respira... Pensa a respirare

La première di Star Wars: Gli Ultimi Jedi a Londra il 12 dicembre

La Royal Albert Hall è stata trasformata in una sala cinema IMAX® per questo evento unico, alla presenza degli attori, della produzione, di molte celebrità e persino dei membri della famiglia reale.


  • di

    di

  • di

    di

  • di

    di

  • di

    di

  • di

    di

  • di

    di

  • di

    di

  • di

    di

  • di

    di

  • di

    di

  • di

    di

  • di

    di

  • di

    di

  • di

    di

  • di

    di

  • di

    di

  • di

    di

  • di

    di

    • "Questa storia non andrà come tu pensi''

    Pensiamo che le parole che Luke Skywalker pronuncia nell'ultimo trailer riassumano perfettamente il nuovo film. L'attessissimo nuovo episodio della saga è ora al cinema. 

    Sia che voi (come noi) abbiate atteso, spada laser alla mano, che lo schermo mostrasse il testo giallo scorrere contro il cielo nero, o che, come un vero Jedi, stiate praticando l'arte della pazienza fino a questo week end, una cosa è certa: non volete perdervi questo film.

    Prenota i biglietti, esplora i filmati dietro le quinte e acquista i prodotti sulla nostra pagina dedicata a Star Wars: Gli Ultimi Jedi

    Segui Disney su:
    facebook  instagram  twitter  youtube

    Segui Disney su:
    facebook  instagram  twitter  youtube