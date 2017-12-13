Respira... Pensa a respirare
La première di Star Wars: Gli Ultimi Jedi a Londra il 12 dicembre
La Royal Albert Hall è stata trasformata in una sala cinema IMAX® per questo evento unico, alla presenza degli attori, della produzione, di molte celebrità e persino dei membri della famiglia reale.
"Questa storia non andrà come tu pensi''
Pensiamo che le parole che Luke Skywalker pronuncia nell'ultimo trailer riassumano perfettamente il nuovo film. L'attessissimo nuovo episodio della saga è ora al cinema.
Sia che voi (come noi) abbiate atteso, spada laser alla mano, che lo schermo mostrasse il testo giallo scorrere contro il cielo nero, o che, come un vero Jedi, stiate praticando l'arte della pazienza fino a questo week end, una cosa è certa: non volete perdervi questo film.
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