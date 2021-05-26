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Crudelia

Opera per tutti

2h 14min

26 maggio 2021

Commedia, Giallo/Poliziesco, Live Action

La vincitrice del premio Oscar Emma Stone (“La La Land”) è la protagonista di "Crudelia", un nuovissimo film in live-action sugli esordi ribelli di una delle antagoniste più celebri (e notoriamente alla moda) del cinema: la leggendaria Crudelia De Mon. "Crudelia", ambientato nella Londra degli anni '70 e della rivoluzione punk rock, segue le vicende della giovane Estella, una ragazza scaltra e piena di inventiva determinata a farsi un nome nel campo della moda. Diventa amica di due giovani ladri che apprezzano la malizia della ragazza. Insieme riescono a costruirsi una vita nelle strade di Londra. Un giorno, il talento creativo di Estella viene notato dalla baronessa von Hellman, una leggenda della moda incredibilmente ricca e orribilmente snob interpretata dalla due volte vincitrice dell'Oscar Emma Thompson ("Casa Howard", "Ragione e sentimento"). Ma il loro rapporto scatena una serie di eventi e di rivelazioni che spingeranno Estella a seguire il proprio lato malvagio e a diventare la turbolenta, modaiola e vendicativa Crudelia. "Crudelia" della Disney è diretto da Craig Gillespie (“Tonya”) sceneggiato da Dana Fox e Tony McNamara su soggetto di Aline Brosh McKenna e Kelly Marcel & Steve Zissis. È prodotto da Andrew Gunn (“Freaky Friday”), Marc Platt (“Mary Poppins Returns”) e Kristin Burr (“Christopher Robin”), con Emma Stone, Michelle Wright, Jared LeBoff e Glenn Close come produttori esecutivi. La due volte premio Oscar per i costumi Jenny Beavan (“Mad Max: Fury Road,” “Camera con vista”) è la creatrice degli sfavillanti e fantasiosi costumi, che sono quasi un altro personaggio del film.

Consigliato: Opera per tutti
Durata: 2h 14min
Data di uscita: 26 maggio 2021

  • Diretto da

    Craig Gillespie

  • Scritto da

    Dana Fox, Tony McNamara

  • Prodotto da

    Andrew Gunn, Marc Platt, Kristin Burr

  • Cast

    Emma Stone, Emma Thompson, Joel Fry, Paul Walter Hauser, Emily Beecham, Kirby Howell-Baptiste, Mark Strong, Tipper Seifert Cleveland, Kayvan Novak, John McCrea, Jamie Demetriou, Niamh Lynch, Andrew Leung, Ed Birch, Dylan Lowe, Paul Bazely, Abraham Popoola, Leo Bill, Ninette Finch, Sarah Crowden

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