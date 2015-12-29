Scopri il Wakanda, dal film Black Panther dei Marvel Studios
Scopri il Wakanda, dal film Black Panther dei Marvel Studios
L'ultimo arrivato del Marvel Cinematic Universe ha già portato a casa il quinto migliore box office della storia. Con un 97% di rating su Rotten Tomatoes e le sale piene, il film mette d'accordo sia la critica che i fans.
Scopri i retroscena della storia nel nostro racconto, rigorosamente senza spoiler.
Black Panther dei Marvel Studios riprende la storia esattamente da dove "Captain America: Civil War" l'aveva lasciata. Il film narra le vicende di T'Challa, giovane principe africano, che assume il ruolo di re e di Black Panther, e della difficile eredità che questo comporta. T'Challa viene messo alla prova come governante e come eroe, ma in un modo che mette in pericolo il Wakanda e il mondo intero.
Il Wakanda è un'immaginaria nazione Africana indipendente che è anche la più sviluppata del mondo, dal punto di vista tecnologico. Il Wakanda ha nascosto la sua vera natura, protetta da una tecnologia avanzatissima, che mette al sicuro i suoi abitanti, ma che la taglia fuori dal resto del mondo.
Il paese è uno dei pochi in cui si trovi il prezioso Vibranio. La presenza di questo metallo praticamente indistruttibile, di cui è fatto anche lo scudo di Captain America, ha accelerato lo sviluppo tecnologico e culturale del Wakanda .
Guarda la galleria degli abitanti del Wakanda:
Il Wakanda si è isolato dal resto del mondo per proteggersi da coloro che vogliono impossessarsi della sua preziosa risorsa: il Vibranio. La sostanza è all'origine della maggior parte della tecnologia futuristica del Wakanda ed è per questo così prezioso.
Black Panther Disponibile in DVD, Blu-Ray e download digitale.