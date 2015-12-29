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Premio
Soggiorno a Disneyland® Paris - 1 Pacchetto per 4 persone (di cui almeno un adulto) Hotel + Biglietti d’ingresso a Disneyland® Paris*
Il pacchetto comprende:
- Volo in classe economy da Milano o Roma per Parigi (sono inclusi assicurazione di viaggio, tasse aeroportuali e adeguamento carburante).
- Pernottamento per 2 notti in camera quadrupla presso un Disney Hotel 4 stelle con trattamento di pensione completa (2 colazioni, 3 voucher pranzi e 2 voucher cena a persona).
- Biglietti d’ingresso 3 giorni/2 Parchi per 4 persone.