Toy Story 4 - Scopri i personaggi

Ecco a voi Forky

Forky, un cucchiaio-forchetta trasformato in giocattolo, è piuttosto sicuro che la cameretta di Bonnie non sia un posto adatto a lui. Purtroppo, però, ogni volta che prova ad andarsene qualcuno lo trascina in avventure a cui preferirebbe non partecipare. “Il mondo di Toy Story è basato sull’idea che ogni cosa abbia uno scopo”, spiega Cooley. “Lo scopo di un giocattolo è fare compagnia a un bambino. Ma come funziona per i giocattoli “impropri”? Forky è stato ricavato da una vecchia posata, ed è per questo che si trova in crisi: vorrebbe essere una posata in tutto e per tutto, ma si ritrova a essere un giocattolo e ad avere una nuova funzione”.

Woody prende Forky sotto la sua ala, che almeno all’inizio significa perlopiù evitare che finisca nella pattumiera. “Forky ci ha conquistati fin da subito”, afferma il produttore Jonas Rivera. “Non conosce le regole del mondo in cui si trova e quindi non le rispetta, ed è per questo che la sua storia è una boccata d’aria fresca. Allo stesso tempo, però, complica la vita a Woody, che cerca di aiutare Forky a capire quanto è importante la sua bambina”.