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Mulan (2020)

1h 55min

6 ottobre 2020

Azione-avventura, Drammatico, Live Action

L'acclamata regista Niki Caro fa rivivere il racconto epico della leggendaria guerriera cinese in MULAN di Disney, nel quale una giovane donna impavida rischia tutto per amore della famiglia e della patria fino a diventare una dei più grandi guerrieri che la Cina abbia mai conosciuto. Quando l'Imperatore della Cina dirama un editto secondo il quale ogni famiglia dovrà dare un uomo che serva nell'Esercito Imperiale per difendere la patria dagli invasori del Nord, Hua Mulan, la figlia maggiore di un onorato guerriero, si fa avanti per prendere il posto del padre malato. Nei panni di un uomo, Hua Jun, viene messa alla prova a ogni passo e deve sfruttare la propria forza interiore, diventando consapevole del suo vero potenziale. È un viaggio epico che la trasformerà in una guerriera onorata e le farà guadagnare la stima di una nazione riconoscente... e di un padre orgoglioso di lei.

Consigliato:
Durata: 1h 55min
Data di uscita: 6 ottobre 2020

  • Diretto da

    Niki Caro

  • Scritto da

    Rick Jaffa, Amanda Silver, Lauren Hynek, Elizabeth Martin

  • Prodotto da

    Chris Bender, Jake Weiner, Jason T. Reed

  • Cast

    Yifei Liu, Donnie Yen, Gong Li, Jet Li, Jason Scott Lee, Yoson An, Tzi Ma, Rosalind Chao, Cheng Pei Pei, Xana Tang, Ron Yuan, Jun Yu, Chen Tang, Doua Moua, Jimmy Wong, Nelson Lee, Hoon Lee, Crystal Rao, Elena Askin, Vincent Feng

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