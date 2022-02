Mulan

L'acclamata regista Niki Caro fa rivivere il racconto epico della leggendaria guerriera cinese in MULAN di Disney, nel quale una giovane donna impavida rischia tutto per amore della famiglia e della patria fino a diventare una dei più grandi guerrieri che la Cina abbia mai conosciuto. Quando l'Imperatore della Cina dirama un editto secondo il quale ogni famiglia dovrà dare un uomo che serva nell'Esercito Imperiale per difendere la patria dagli invasori del Nord, Hua Mulan, la figlia maggiore di un onorato guerriero, si fa avanti per prendere il posto del padre malato. Nei panni di un uomo, Hua Jun, viene messa alla prova a ogni passo e deve sfruttare la propria forza interiore, diventando consapevole del suo vero potenziale. È un viaggio epico che la trasformerà in una guerriera onorata e le farà guadagnare la stima di una nazione riconoscente... e di un padre orgoglioso di lei.