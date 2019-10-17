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Maleficent: Signora del male
La storia della cattiva più iconica di Disney continua con Maleficent: Signora del Male, con Angelina Jolie. Malefica e la sua figlioccia Aurora mettono in discussione i legami aggrovigliati che le uniscono, nel momento in cui vengono tirate in direzioni opposte da nozze imminenti, alleati inaspettati e nuove forze oscure in gioco.
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Diretto daJoachim Rønning
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Scritto daLinda Woolverton, Noah Harpster, Micah Fitzerman-Blue
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Prodotto daJoe Roth, Angelina Jolie, Duncan Henderson
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CastAngelina Jolie, Elle Fanning, Chiwetel Ejiofor, Sam Riley, Harris Dickinson, Harris Dickinson, Ed Skrein, Imelda Staunton, Juno Temple, Lesley Manville