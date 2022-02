Maleficent: Signora del male

La storia della cattiva più iconica di Disney continua con Maleficent: Signora del Male, con Angelina Jolie. Malefica e la sua figlioccia Aurora mettono in discussione i legami aggrovigliati che le uniscono, nel momento in cui vengono tirate in direzioni opposte da nozze imminenti, alleati inaspettati e nuove forze oscure in gioco.