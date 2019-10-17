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Maleficent: Signora del male

Opera per tutti

1h 59min

17 ottobre 2019

Azione-avventura, Famiglia, Fantasy

La storia della cattiva più iconica di Disney continua con Maleficent: Signora del Male, con Angelina Jolie. Malefica e la sua figlioccia Aurora mettono in discussione i legami aggrovigliati che le uniscono, nel momento in cui vengono tirate in direzioni opposte da nozze imminenti, alleati inaspettati e nuove forze oscure in gioco.

Consigliato: Opera per tutti
Durata: 1h 59min
Data di uscita: 17 ottobre 2019

  • Diretto da

    Joachim Rønning

  • Scritto da

    Linda Woolverton, Noah Harpster, Micah Fitzerman-Blue

  • Prodotto da

    Joe Roth, Angelina Jolie, Duncan Henderson

  • Cast

    Angelina Jolie, Elle Fanning, Chiwetel Ejiofor, Sam Riley, Harris Dickinson, Harris Dickinson, Ed Skrein, Imelda Staunton, Juno Temple, Lesley Manville

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