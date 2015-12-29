La magia dietro Il Ritorno di Mary Poppins

24 anni dopo le vicende del primo Mary Poppins, Michael Banks ora ha una famiglia tutta sua e lavora nella stessa banca in cui un tempo lavorarono suo padre e suo nonno. Pressato da vicende familiari drammatiche e da preoccupazioni economiche, Michael deve prendersi cura dei suoi tre figli, ma proprio mentre la famiglia teme che le cose peggiorino, Mary Poppins rientra nelle loro vite.

Dopo la prima pubblicazione nel 1934, l'autrice PL Travers ha scritto otto libri in oltre cinquanta anni e la storia de Il Ritorno di Mary Poppins è ispirata a molte di queste magiche avventure. Il regista e produttore Rob Marshall spiega: "Era ovvio che c'erano molte storie da raccontare e, una volta letti tutti i libri, ci siamo resi conto che potevamo trovare un diverso approccio. Soprattutto, scegliendo di mettere in luce il dilemma di Travers: diventando adulti, diventiamo disillusi e cinici e dimentichiamo come guardare la vita attraverso gli occhi di un bambino."