La magia dietro Il Ritorno di Mary Poppins
Questo Natale torna una vecchia conoscenza e porta con sé gioia e meraviglia.
Mary Poppins, con Emily Blunt, nel ruolo della tata praticamente perfetta, torna a visitare la famiglia Banks nel momento del bisogno. Con un cast ricco di celebrità, nove canzoni originali e un magico tour dei luoghi più caratteristici di Londra, Il Ritorno di Mary Poppins è il sequel divertente e moderno del suo iconico originale.
24 anni dopo le vicende del primo Mary Poppins, Michael Banks ora ha una famiglia tutta sua e lavora nella stessa banca in cui un tempo lavorarono suo padre e suo nonno. Pressato da vicende familiari drammatiche e da preoccupazioni economiche, Michael deve prendersi cura dei suoi tre figli, ma proprio mentre la famiglia teme che le cose peggiorino, Mary Poppins rientra nelle loro vite.
Dopo la prima pubblicazione nel 1934, l'autrice PL Travers ha scritto otto libri in oltre cinquanta anni e la storia de Il Ritorno di Mary Poppins è ispirata a molte di queste magiche avventure. Il regista e produttore Rob Marshall spiega: "Era ovvio che c'erano molte storie da raccontare e, una volta letti tutti i libri, ci siamo resi conto che potevamo trovare un diverso approccio. Soprattutto, scegliendo di mettere in luce il dilemma di Travers: diventando adulti, diventiamo disillusi e cinici e dimentichiamo come guardare la vita attraverso gli occhi di un bambino."
Trovare un' attrice che seguisse le orme della performance da Oscar di Julie Andrews non è mai stato facile, ma Emily Blunt sapeva di poter portare qualcosa di nuovo ad uno dei personaggi più amati del cinema.
"Rob Marshall mi ha presentato il personaggio in un modo davvero eccitante, con Mary Poppins che ha questo enigmatico piano strategico ed è vanitosa e alla moda, ma anche divertente. Ho immaginato che avesse un taglio leggermente più netto, ma che ricordasse anche il sentimento confortante che mi ha trasmesso da bambina ", ha spiegato l'attrice.
Completano il cast il creatore di Hamilton Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw nei panni di Michael Banks, Emily Mortimer nei panni di Jane Banks, Colin Firth, Meryl Streep, Angela Lansbury e Julie Walters.
Mary Poppins Returns è stata girata negli studi Shepperton di Londra e in giro per la città, il che ha richiesto un lavoro di scenografia notevole, per fare appraire il tutto autenticamente anni '30.
"Volevamo aprire il film e girare in questi luoghi di Londra per dare al pubblico una sensazione vera della città", afferma il produttore John DeLuca. "Abbiamo persino iniziato a pensare a questi luoghi come se fossero loro stessi dei personaggi".
Sono presenti tutti i punti di riferimento tra cui la Cattedrale di St. Paul, Buckingham Palace, la Torre di Londra, il Royal Exchange e Westminster, ed Emily Blunt ha adorato il modo in cui il film ha fatto apparire Londra.
"Penso al film come a una lettera d'amore per Londra. Sono Londinese e mi piace che il film catturi così bene la bellezza di questa città. "
Il Ritorno di Mary Poppins è un divertente film per famiglie che evoca l'originale e porta al pubblico nuovi personaggi e nuove canzoni.
Il Ritorno di Mary Poppins Disponibile in DVD, Blu-Ray e download digitale