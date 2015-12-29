Sei pronto per lo scontro più avvincente di sempre? 

Scopri come è nato Avengers: Infinity War...

Un’impresa cinematografica lunga dieci anni, che ripercorre più di quindici film e innumerevoli personaggi dell’Universo Marvel: dire che siamo entusiasti di questo nuovo film sarebbe un eufemismo di proporzioni galattiche.

Disponibile in DVD, Blu-Ray e download digitale

Abbiamo preparato un elenco completo dei film prodotti finora indicando l’ordine di uscita, i personaggi che abbiamo conosciuto e perfino il tuo primo incontro ravvicinato con le Gemme dell’Infinito...

Fase 1

  • Iron Man (2008)
  • L'incredibile Hulk (2008)
  • Iron Man 2 (2010)
  • Thor (2011)
  • Capitan America (2011)
  • Avengers Assemble (2012)

Nella fase iniziale del Marvel Cinematic Universe abbiamo avuto modo di conoscere alcuni dei personaggi più amati dai fan, che hanno iniziato a popolare quello che sarebbe diventato un vero e proprio universo. Abbiamo incontrato sul nostro cammino le prime due Gemme dell’Infinito, il Tesseract (Gemma dello Spazio) in Capitan America e la Gemma della Mente in Avengers. La scena finale dopo i titoli di coda ci ha presentato anche il terribile Thanos, pronto a scatenare l’inferno nel nuovo film Infinity War.

Fase 2 

  • Iron Man 3 (2013)
  • Thor: The Dark World (2013)
  • Captain America: The Winter Soldier (2014)
  • Guardiani della Galassia (2014)
  • Avengers: Age of Ultron (2015)
  • Ant-Man (2015)

In questa seconda fase abbiamo cominciato a scoprire quanto è sconfinato l’Universo Marvel, con nuovi personaggi come Falcon, i Guardiani della Galassia, Ant-Man e molti altri ancora. Inoltre, scopriamo due nuove Gemme dell’Infinito; L'Aether, in Thor: The Dark World (Gemma della Realtà) e la Gemma del Potere in Guardiani della Galassia.

Fase 3 

  • Captain America: Civil War (2016)
  • Doctor Strange (2016)
  • Guardiani della Galassia Vol. 2 (2017)
  • Spider-Man: Homecoming (2017)
  • Thor: Ragnarok (2017)
  • Black Panther (2018)

In questa terza fase, l’Universo Marvel vive un vero e proprio stravolgimento. La guerra civile ha scompaginato le alleanze fra gli Avengers, e l’entrata in scena del Doctor Strange ha donato un tocco di magia a ogni cosa. E quando entrano in azione anche Spider-Man e Black Panther, la situazione inizia a farsi interessante (per non parlare di Thor che perde il martello e cambia look!). Doctor Strange presenta inoltre una nuova Gemma dell’infinito, l’Occhio di Agamotto (Gemma del Tempo), e con questa siamo a 5. Resta quindi ancora un’ultima gemma da scoprire.

Con così tanta carne al fuoco è difficile immaginare altri ostacoli sulla strada della più grande schiera di supereroi di sempre. A meno che un tiranno intergalattico che vuole impadronirsi di tutte e sei le Gemme dell’Infinito non decida di fare rotta verso la Terra...

Ecco dunque un riepilogo della situazione attuale delle Gemme dell’Infinito:

La Gemma Spazio compare verso la fine di Thor: Ragnarok, scovata dall’infido Loki.
La Gemma della Mente è ancora impiantata sulla fronte di Visione alla fine di Captain America: Civil War.  
La Gemma della Realtà è stata vista l’ultima volta nelle mani del Collezionista alla fine di Thor: The Dark World.
La Gemma del Potere si trovava su Xandar alla fine di Guardiani della Galassia.
La Gemma del Tempo è ancora al sicuro nelle mani del Doctor Strange.

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