Sei pronto per lo scontro più avvincente di sempre?
Scopri come è nato Avengers: Infinity War...
Un’impresa cinematografica lunga dieci anni, che ripercorre più di quindici film e innumerevoli personaggi dell’Universo Marvel: dire che siamo entusiasti di questo nuovo film sarebbe un eufemismo di proporzioni galattiche.
Abbiamo preparato un elenco completo dei film prodotti finora indicando l’ordine di uscita, i personaggi che abbiamo conosciuto e perfino il tuo primo incontro ravvicinato con le Gemme dell’Infinito...
Fase 1
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Iron Man (2008)
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L'incredibile Hulk (2008)
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Iron Man 2 (2010)
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Thor (2011)
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Capitan America (2011)
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Avengers Assemble (2012)
Nella fase iniziale del Marvel Cinematic Universe abbiamo avuto modo di conoscere alcuni dei personaggi più amati dai fan, che hanno iniziato a popolare quello che sarebbe diventato un vero e proprio universo. Abbiamo incontrato sul nostro cammino le prime due Gemme dell’Infinito, il Tesseract (Gemma dello Spazio) in Capitan America e la Gemma della Mente in Avengers. La scena finale dopo i titoli di coda ci ha presentato anche il terribile Thanos, pronto a scatenare l’inferno nel nuovo film Infinity War.
Fase 2
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Iron Man 3 (2013)
- Thor: The Dark World (2013)
- Captain America: The Winter Soldier (2014)
- Guardiani della Galassia (2014)
- Avengers: Age of Ultron (2015)
- Ant-Man (2015)
In questa seconda fase abbiamo cominciato a scoprire quanto è sconfinato l’Universo Marvel, con nuovi personaggi come Falcon, i Guardiani della Galassia, Ant-Man e molti altri ancora. Inoltre, scopriamo due nuove Gemme dell’Infinito; L'Aether, in Thor: The Dark World (Gemma della Realtà) e la Gemma del Potere in Guardiani della Galassia.
Fase 3
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Captain America: Civil War (2016)
- Doctor Strange (2016)
- Guardiani della Galassia Vol. 2 (2017)
- Spider-Man: Homecoming (2017)
- Thor: Ragnarok (2017)
- Black Panther (2018)
In questa terza fase, l’Universo Marvel vive un vero e proprio stravolgimento. La guerra civile ha scompaginato le alleanze fra gli Avengers, e l’entrata in scena del Doctor Strange ha donato un tocco di magia a ogni cosa. E quando entrano in azione anche Spider-Man e Black Panther, la situazione inizia a farsi interessante (per non parlare di Thor che perde il martello e cambia look!). Doctor Strange presenta inoltre una nuova Gemma dell’infinito, l’Occhio di Agamotto (Gemma del Tempo), e con questa siamo a 5. Resta quindi ancora un’ultima gemma da scoprire.
Con così tanta carne al fuoco è difficile immaginare altri ostacoli sulla strada della più grande schiera di supereroi di sempre. A meno che un tiranno intergalattico che vuole impadronirsi di tutte e sei le Gemme dell’Infinito non decida di fare rotta verso la Terra...
Ecco dunque un riepilogo della situazione attuale delle Gemme dell’Infinito:
La Gemma Spazio compare verso la fine di Thor: Ragnarok, scovata dall’infido Loki.
La Gemma della Mente è ancora impiantata sulla fronte di Visione alla fine di Captain America: Civil War.
La Gemma della Realtà è stata vista l’ultima volta nelle mani del Collezionista alla fine di Thor: The Dark World.
La Gemma del Potere si trovava su Xandar alla fine di Guardiani della Galassia.
La Gemma del Tempo è ancora al sicuro nelle mani del Doctor Strange.