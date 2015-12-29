Aladdin - Tutto ciò che sappiamo sul cast e i personaggi

Jasmine e Dalia

Jasmine, la bellissima, coraggiosa e determinata figlia del sultano, sogna una vita al di fuori delle mura del palazzo reale, e cerca di utilizzare la sua posizione per aiutare il popolo di Agrabah. Jasmine sarà interpretata da Naomi Scott.

Ancella di Jasmine e sua confidente, Dalia è spassosa, irriverente e spensierata di natura. Anche se vive fra gli abitanti di Agrabah, passa la maggior parte del suo tempo a palazzo ed è molto legata alla principessa. Dalia sarà interpretata da Nasim Pedrad.