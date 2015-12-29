Aladdin - Tutto ciò che sappiamo sul cast e i personaggi
Scopri tutto quello che c’è da sapere sul cast e i personaggi del nuovo entusiasmante live action “Aladdin”.
Una nuova, entusiasmante versione in live-action del classico d’animazione Disney. La coinvolgente storia di un furfante squattrinato, della coraggiosa e determinata Principessa Jasmine e del Genio che potrebbe aprire loro le porte del futuro.
Diretto da Guy Ritchie, che porta nelle vie di Agrabah il suo gusto per l’azione adrenalinica, Aladdin è scritto da John August e Guy Ritchie, e si ispira al classico film targato Disney “Aladdin”.
Aladdin e il Genio
Mena Massoud interpreta Aladdin, affascinante furfantello di strada di Agrabah. Il destino ha in serbo molto di più per Aladdin, e lui non vede l’ora di lasciarsi alle spalle la sua vita di piccoli furti.
Will Smith, quattro volte vincitore del Grammy, interpreta il Genio, entità blu multiforme racchiusa in una lampada a olio. Il Genio è una vivace ed eccentrica entità soprannaturale che può esaudire ogni desiderio. Il suo rapporto con Aladdin lo aiuterà a comprendere il vero significato dell’amicizia.
Jasmine e Dalia
Jasmine, la bellissima, coraggiosa e determinata figlia del sultano, sogna una vita al di fuori delle mura del palazzo reale, e cerca di utilizzare la sua posizione per aiutare il popolo di Agrabah. Jasmine sarà interpretata da Naomi Scott.
Ancella di Jasmine e sua confidente, Dalia è spassosa, irriverente e spensierata di natura. Anche se vive fra gli abitanti di Agrabah, passa la maggior parte del suo tempo a palazzo ed è molto legata alla principessa. Dalia sarà interpretata da Nasim Pedrad.
Jafar e Hakim
Marwan Kenzari interpreta Jafar, Gran Visir del Sultano, un astuto e potente stregone stanco dell’atteggiamento passivo del Sultano nei confronti di Agrabah e del suo futuro. Jafar mette a punto un piano per impadronirsi del trono.
Hakim, braccio destro di Jafar e capo delle guardie del palazzo, verrà interpretato da Numan Acar.
Il Sultano e il Principe Anders
Il Sultano, sovrano della città portuale immaginaria di Agrabah, è un leader saggio e rispettato, e un padre amorevole e devoto, anche se iperprotettivo nei confronti della figlia. Il suo obiettivo è trovare un marito adatto per la principessa. Il Sultano è interpretato da Navid Negahba.
Billy Magnussen interpreterà il Principe Anders. Un nuovo pretendente bellissimo e arrogante, ma non particolarmente sveglio, che arriva da Skånland e sogna di sposare la principessa.