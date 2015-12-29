Disney attraverso le decadi
Disney, insieme a Star Wars e Marvel, hanno rivoluzionato, dagli anni venti del secolo scorso a oggi, il mondo del cinema e dell’intrattenimento. Per ripercorrere questa storia gloriosa, fatta di innovazione continua e di incredibile capacità di cogliere lo spirito dei tempi, vi proponiamo dieci titoli che hanno persino superato lo status di “classico”. Diventati vere e proprie icone della loro epoca, riescono ancora oggi a divertirci e ad appassionarci.
Anni ‘20 – Steamboat Willie
Primo cortometraggio d’animazione con Topolino a essere distribuito e primo cartone animato con sonoro sincronizzato. Mozzo birichino a bordo di un vaporetto, Topolino, per la gioia di Minni, suona “Turkey in the Straw” usando degli animali come strumenti musicali. Il capitano Pietro Gambadilegno non è affatto divertito e Topolino finisce in cambusa a pelare patate. Vi presentiamo questo titolo storico così com’è stato concepito in origine, anche se potrebbe contenere rappresentazioni culturali ormai superate.
Anni ‘30 – Biancaneve e i Sette Nani
Primo lungometraggio d’animazione a colori della storia del cinema e migliore incasso del 1937, Biancaneve e i Sette Nani incarna l'epopea dell'animazione della Walt Disney Signature Collection ed è il primo a potersi fregiare del titolo di “Classico Disney” secondo i canoni ufficiali. In questa storia epica di amore e di amicizia, la dolce e bellissima principessa Biancaneve conquista il cuore dei Sette Nani e trionfa contro una regina malvagia. Scoprite il film che è stato definito “Il Più Grande Film d'Animazione di Tutti i Tempi”!
Anni ‘40 - Pinocchio
Secondo lungometraggio prodotto da Walt Disney, Pinocchio segnò una rivoluzione nella tecnica di animazione per gli effetti visivi, e in particolare per la rappresentazione degli elementi naturali. Fu anche il primo film Disney a vincere due Oscar®: per la colonna sonora e per la miglior canzone (“Una Stella Cade”). Forse non lo avete mai notato, ma il motivo di “Una Stella Cade” è ancora oggi ripreso all’inizio di ogni film Disney, quando l’iconico castello compare tra i fuochi d’artificio. Tutti conosciamo la storia: Geppetto crea un burattino di legno e questo prende vita. Con il Grillo Parlante al suo fianco, Pinocchio intraprende avventure fantastiche che ne mettono alla prova coraggio, lealtà e onestà finché non si avvera il suo desiderio: diventare un bambino vero.
Anni ‘50 - Le Avventure di Peter Pan
Avventure fantastiche attendono Wendy e i suoi fratelli quando Peter Pan e la frizzante fatina "Trilli" li portano nel magico mondo dell'Isola Che Non C'è, “oltre la seconda stella a destra e diritto fino al mattino.” I ragazzi esplorano l'isola e il nascondiglio di Peter Pan e dei suoi chiassosi amici, i Bimbi Sperduti, finendo in mezzo a battaglie volanti contro i pirati e il temibile Capitan Uncino. Il programma è presentato così com’è stato concepito in origine. Contiene riferimenti al tabacco. Potrebbe contenere rappresentazioni culturali ormai superate.
Anni ‘60 - Tutti Insieme Appassionatamente (The Sound of Music)
Il musical di Richard Rodgers e Oscar Hammerstein ha ispirato la storia di questa novizia-istitutrice che ha conquistato il cuore della famiglia Von Trapp e che - nel 1938 – con il suo coraggio li aiuta a varcare le Alpi in cerca di libertà. Il film ebbe enorme successo, anche grazie alla smagliante performance di Dame Julie Andrews e alla colonna sonora di Richard Rodgers, tra cui spicca la famosa “My Favorite Things”.
Anni ‘70 - Star Wars: Episodio IV - Una Nuova Speranza
Il film da cui trae origine tutta la saga di Guerre Stellari riuscì, nel 1977, a battere ogni record, diventando il titolo di maggiore incasso della storia del cinema. Vinse ben sette premi Oscar e la colonna sonora di John Williams ricevette due Dischi di Platino. Luke Skywalker intraprende un viaggio che cambierà la galassia. Dopo aver incontrato Obi-Wan Kenobi su Tatooine, Luke comincia l'addestramento Jedi, prima di lanciarsi, insieme a Obi-Wan, nella pericolosa missione per liberare la principessa Leila, la bella leader dei Ribelli, dalle grinfie di Darth Vader e del terribile Impero.
Anni ‘80 - Duck Tales
Paperon De' Paperoni vive e ha la sua base operativa a Paperopoli, negli Stati Uniti d'America, una tipica, movimentata città americana. I suoi tre nipotini, Qui, Quo e Qua, decisamente svegli e birichini, si trasferiscono a vivere con lui e lo accompagnano nelle sue avventure in giro per il mondo.
Anni ‘90 - Toy Story
Ogni titolo di questa raccolta è rivoluzionario a modo suo e Toy Story entra nella collezione a pieno diritto, essendo il primo lungometraggio di animazione completamente realizzato in computer grafica. Ambientato in un mondo in cui i giocattoli hanno una vita propria, Toy Story parla di due giocattoli rivali: Woody, un cowboy parlante e Buzz Lightyear, un eroico giocattolo spaziale. I due mettono da parte le divergenze quando vengono separati dal loro proprietario, Andy, e si ritrovano coinvolti in una missione ricca di avventure dove l'unico modo per sopravvivere è allearsi.
Anni 2000 - Pirati dei Caraibi - La Maledizione della Prima Luna
La vita del Capitano Jack Sparrow viene sconvolta quando il Capitan Barbossa gli ruba la nave, la Perla Nera, per attaccare la città di Port Royal e rapire Elizabeth, la figlia del governatore. Per salvarla e riprendersi la Perla Nera, Will Turner, amico di Elizabeth, si unisce a Jack. Ma Will non sa che un tesoro maledetto ha condannato Barbossa e la sua ciurma a vivere per sempre come non-morti.
Anni 2010 – The Avengers
Film che tira le fila della cosiddetta “Fase Uno” del Marvel Cinematic Universe, The Avengers è una storia epica e corale, che raccoglie in un solo titolo gli eroi più potenti del mondo, riuscendo a dare a ciascuno di essi lo spazio che merita. Nick Fury, direttore dell'agenzia internazionale di mantenimento della pace S.H.I.E.L.D., ha bisogno di una squadra per salvare il mondo. Gli Avengers, Iron Man, Hulk, Thor e Capitan America, si uniscono alla Vedova Nera e a Occhio di Falco per contrastare un nemico inaspettato: Loki l’asgardiano, fratellastro di Thor, ora alla guida di un potente esercito che minaccia il globo.