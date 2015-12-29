Disney attraverso le decadi

Disney, insieme a Star Wars e Marvel, hanno rivoluzionato, dagli anni venti del secolo scorso a oggi, il mondo del cinema e dell’intrattenimento. Per ripercorrere questa storia gloriosa, fatta di innovazione continua e di incredibile capacità di cogliere lo spirito dei tempi, vi proponiamo dieci titoli che hanno persino superato lo status di “classico”. Diventati vere e proprie icone della loro epoca, riescono ancora oggi a divertirci e ad appassionarci.