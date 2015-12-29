Minni ha ricevuto la sua stella nella Hollywood Walk of Fame
La Camera di Commercio di Hollywood, per celebrare il suo novantesimo anniversario, ha conferito a Minni la celebre stella sulla Walk of Fame.
La stella è stata creata vicino all'iconico teatro El Captain a Los Angeles e all'evento hanno partecipato il presidente e CEO di Disney Bob Iger e Katy Perry, da sempre una devota fan di Minni.
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“Minni è stata una star e un’icona della moda fin dalla sua prima apparizione nell’indimenticabile classico d’animazione Steamboat Willie”, ha dichiarato Robert A. Iger, Presidente e CEO Walt Disney Company. “Siamo entusiasti che la sua enorme influenza culturale e i suoi numerosi traguardi vengano oggi premiati con una stella a lei dedicata sulla Hollywood Walk of Fame”.
“Minni rappresenta un’icona. Il suo stile è simbolo della moda divertente,” ha detto Katy Perry. “Ad oggi, nessun altro sa indossare come lei un fiocco, il colore rosso o i pois. Saper portare gioia a così tante persone è una qualità speciale, e Minni riesce a farlo senza alcuno sforzo, semplicemente sbattendo le sue lunghe ciglia. Sono felicissima di aver preso parte a questa cerimonia in onore di Minni e della sua stella sulla Walk of Fame”.
Minnie è una delle star hollywoodiane più amate in tutto il mondo, un personaggio caro a generazioni di bambini e alle loro famiglie. La sua allegria contagiosa e il suo stile originale l’hanno presto trasformata in una musa che ha ispirato numerosi stilisti, artisti e fan di tutto il mondo. Il suo classico abito a pois è stato spesso rielaborato dall’industria della moda, così come il suo primissimo cappellino a fiori, che ha influenzato la tendenza dei copricapo femminili, il suo famoso fiocco e le sue iconiche orecchie.