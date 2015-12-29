Minni ha ricevuto la sua stella nella Hollywood Walk of Fame

Minnie è una delle star hollywoodiane più amate in tutto il mondo, un personaggio caro a generazioni di bambini e alle loro famiglie. La sua allegria contagiosa e il suo stile originale l’hanno presto trasformata in una musa che ha ispirato numerosi stilisti, artisti e fan di tutto il mondo. Il suo classico abito a pois è stato spesso rielaborato dall’industria della moda, così come il suo primissimo cappellino a fiori, che ha influenzato la tendenza dei copricapo femminili, il suo famoso fiocco e le sue iconiche orecchie.