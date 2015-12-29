Le Gemme Nascoste della collezione Disney+
Tutti noi siamo rimasti incollati allo schermo per le incredibili serie originali Disney+, ci siamo avventurati insieme in una galassia lontana lontana e abbiamo condiviso con tutta la famiglia i grandi classici Disney e gli spettacolari documentari di National Geographic. Eppure, man mano che abbiamo esplorato il catalogo di Disney+, ci siamo anche resi conto delle gemme nascoste che racchiude. Titoli che ci hanno sorpreso e divertito e che abbiamo subito consigliato ai nostri amici.
Oggi vi consigliamo undici film che non vi aspettate di trovare su Disney+ e che, siamo sicuri, vi regaleranno molte ore di divertimento spensierato.
Abbonati a Disney+ e vivi le storie più belle di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic, tutte in un unico posto.
10 Cose che odio di te
Il primo giorno nella nuova scuola Cameron (Joseph Gordon-Levitt) si innamora di Bianca (Larisa Oleynik), la ragazza dei suoi sogni. Ma Bianca può uscire con un ragazzo solo se anche la sua bisbetica sorella maggiore Kat (Julia Stiles) fa lo stesso. Per risolvere il problema, Cameron individua l'unico ragazzo forse adatto a Kat: un misterioso ribelle (Heath Ledger) con una pessima reputazione!
Tesoro mi si sono ristretti i ragazzi
Rick Moranis interpreta un inventore incapace di far funzionare la sua macchina per rimpicciolire. Ma quando alla fine ci riesce, riduce i figli alle dimensioni di un insetto e li getta nella spazzatura. E così inizia l'avventura. I ragazzi affrontano grandi pericoli e cercano di tornare a casa attraverso la giungla del loro giardino affrontando irrigatori uragani, api bombardatrici, una falciatrice impazzita e molto altro!
Chi ha incastrato Roger Rabbit
Nella Hollywood del 1947, il detective privato Eddie Valiant (Bob Hoskins) deve documentare la relazione tra Marvin Acme, ricco proprietario di Cartoonia, e la conturbante Jessica, moglie della star Roger Rabbit. Acme viene trovato morto e il truce giudice Morton (Christopher Lloyd) accusa Roger, che supplica Eddie di trovare il vero colpevole. Ma Eddie scopre che tutta Cartoonia è in pericolo.
Saving Mr Banks
La straordinaria storia mai raccontata della nascita del classico Disney "Mary Poppins". Per 20 anni, Walt Disney fa di tutto per ottenere i diritti dell'amato libro di P. L. Travers, ma la scrittrice è irremovibile. Solo indagando nei suoi ricordi d'infanzia Walt capirà le paure che la assillano e, insieme, riusciranno a dare vita a Mary Poppins.
Diario di una schiappa
Il bestseller pazzamente divertente prende vita in questa commedia per famiglie di grande successo! Greg Heffley è avviato a grandi cose, ma prima deve sopravvivere all'esperienza più spaventosa e umiliante della vita di qualsiasi bambino: la scuola media! Non sarà facile, essendo circondato da idioti pelosi e lentigginosi, bulli che amano le sparticulo e da una fetta di formaggio ammuffito!
Le follie dell’imperatore
L'imperatore Kuzco viene trasformato in un lama dalla sua consigliera Yzma e dal suo braccio destro Kronk. Ora l'ex potente sovrano deve formare un'alleanza con il contadino Pacha.Dovranno superare le loro differenze per vivere insieme una favolosa avventura. Scoprire il buono che c'è in ognuno non è mai stato così divertente!
Il Grande e potente Oz
Oscar Diggs, mago di un piccolo circo, pensa di aver vinto alla lotteria quando finisce nel favoloso regno di Oz, anche se tre streghe dubitano che lui sia il grande mago atteso da tutti. Trascinato nei problemi di Oz, Diggs dovrà imparare a distinguere i buoni dai cattivi, trasformandosi nel mago tanto atteso e in un uomo migliore.
John Carter
Questa storia d'azione è ambientata nel misterioso ed esotico pianeta di Barsoom (Marte), dove John Carter, ex capitano durante la guerra di secessione americana, si ritrova suo malgrado coinvolto in un conflitto epico. In questo mondo sull'orlo del collasso, Carter riscopre la sua umanità quando capisce che la sopravvivenza del pianeta intero è nelle sue mani.
Una notte al museo – la serie completa
In ‘Una notte al museo’ Ben Stiller interpreta il custode notturno del Museo di Storia Naturale Larry Daley, alle prese con la scoperta che il bello inizia quando i visitatori vanno a casa, dato che i reperti del museo prendono vita! Nei film successivi (‘Una notte al museo 2 – La fuga’ e ‘Una notte al museo 3 – Il segreto del faraone’) Larry e i suoi eroici amici vivranno le loro incredibili avventure tra il Museo di Storia Naturale di New York e il British Museum di Londra, arrivando a scoprire l’origine dell’antica magia che anima i personaggi del museo e a sventarne l’utilizzo malvagio.