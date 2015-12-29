Le Gemme Nascoste della collezione Disney+

Tutti noi siamo rimasti incollati allo schermo per le incredibili serie originali Disney+, ci siamo avventurati insieme in una galassia lontana lontana e abbiamo condiviso con tutta la famiglia i grandi classici Disney e gli spettacolari documentari di National Geographic. Eppure, man mano che abbiamo esplorato il catalogo di Disney+, ci siamo anche resi conto delle gemme nascoste che racchiude. Titoli che ci hanno sorpreso e divertito e che abbiamo subito consigliato ai nostri amici.

Oggi vi consigliamo undici film che non vi aspettate di trovare su Disney+ e che, siamo sicuri, vi regaleranno molte ore di divertimento spensierato.



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