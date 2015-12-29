Uno sguardo dietro le quinte di Ralph Spacca Internet

Le Principesse Disney

In Oh My Disney.com Vanellope incontra gli avatar online delle Principesse Disney, fornendo l'occasione di portarle per la prima volta sullo schermo tutte insieme.

Jodi Benson (Ariel), Paige O'Hara (Bella), Linda Larkin (Jasmine), Irene Bedard (Pocahontas), Anika Noni Rose (Tiana), Mandy Moore (Rapunzel), Auli'i Cravalho (Vaiana) e Kelly Macdonald (Merida), insieme a Sarah Silverman (Vanellope) hanno tutte ripreso i loro ruoli e sono apparse insieme per la prima volta nel 2017 al D23, l'evento biennale per i membri del fan club ufficiale della Disney.

Non è stato difficile convincere le attrici a partecipare: "A tutte è piaciuta l'idea" - ha detto Moore - e il loro coinvolgimento con i personaggi è diventato ancora più evidente quando hanno iniziato a doppiare il film

"Mentre lavoravamo con ognuna di loro, è diventato davvero evidente per noi che incarnavano davvero quei personaggi. È stato stupefacente. Dopo ogni sessione di registrazione abbiamo messo da parte un po' di tempo per permettere a ciascuna attrice di sedersi con il nostro dipartimento di animazione e parlare dei personaggi e della loro interpretazione".