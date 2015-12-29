Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni: Scopri i regni
Molte famiglie a Natale ricordano la leggenda dello Schiaccianoci, ma quest’anno avrai la possibilità di ammirarne una nuovissima versione, che ti farà immergere in una fantastica avventura in mondo magico tra incantesimi e topolini.
La protagonista dello Schiaccianoci e i Quattro Regni è Mackenzie Foy nei panni di Clara, una ragazzina curiosa e piena di inventiva che, insieme alla sua famiglia, si trova ad affrontare il primo Natale senza la mamma. Senza saperlo, Clara inizia un viaggio alla ricerca della chiave che potrebbe riportare l’armonia in un mondo in bilico.
Attraverso un misterioso filo d’oro, Clara entra in un universo parallelo costituito da quattro regni, che ora vi sveliamo in anteprima prima dell’uscita del film. Ma state tranquilli, niente spoiler!
Disegni preparatori del Palazzo del film Disney "Lo Schiaccianoci e i 4 Regni".
Il Palazzo
Prima di avventurarsi nei Quattro Regni, il Palazzo rappresenta il fulcro del film, dove convergono tutti i Regni. Decisamente diversa dai palazzi delle classiche fiabe, questa versione risente fortemente dell’influenza del design e dell’architettura russa.
All’interno del Palazzo si trova la stanza del trono, presente anche in ogni regno. Ma per entrare, Clara deve superare il Cavaliere (Omid Djalili) e Arlecchino (Jack Whitehall), le due guardie del palazzo che sarebbero ben felici di sfuggire ai pericoli piuttosto che affrontarli.
Disegni preparatori della Terra dei Fiori del film Disney "Lo Schiaccianoci e i 4 Regni".
Terra dei fiori
Il primo fantastico regno è la Terra dei fiori, paradiso di apicoltori e contadini che coltivano grano e fiori.
Un po’ come i mulini a vento olandesi e i villaggi dell’Inghilterra del sud, questo regno pullula di fiori, frutti e verdure, ed è sorvegliato da Hawthorne, (Eugenio Derbez), il Re del Regno dei fiori.Sensibile, stravagante e pieno di entusiasmo, Hawthorne rifugge ogni conflitto e accoglie Clara con grandi festeggiamenti.
Disegni preparatori della Terra dei Fiocchi di Neve del film Disney "Lo Schiaccianoci e i 4 Regni".
Terra dei fiocchi di neve
Terra di politici, produttori di ghiaccio e minatori, questo regno è in realtà simile a un enorme hotel di ghiaccio, con slitte trainate da renne come principale mezzo di trasporto. Alla guida del regno troviamo Shiver (Richard E. Grant), un galantuomo raffinato e molto più socievole di quanto non sembri dai suoi modi glaciali.
Disegni preparatori dela Terra dei Dolci del film Disney "Lo Schiaccianoci e i 4 Regni".
Terra dei dolci
È il paradiso dei golosi, con pareti di torrone, tetti con tegole di cioccolato e finestre con vetrate caramellate.
La musa ispiratrice di questo regno è la Fata Confetto (Keira Knightley), che indossa un abito di zucchero cristallizzato. Sovrana del regno e amica della defunta madre di Clara, la Fata accoglie calorosamente la ragazzina, nominandola ospite d’onore di una stravagante festa.
Il quarto regno
Sebbene tutti gli altri regni siano caratterizzati da un’atmosfera unica, c’è una cosa che accomuna tutti i loro abitanti: la paura del temibile quarto regno.
Un tempo noto come Terra dei divertimenti, con la sua giostra abbandonata e un luna park ormai deserto, in seguito a una feroce disputa il regno si ritrova senza il suo leader. Con una rossa chioma leonina, tante crepe sul suo viso da bambola e un esercito di topi al seguito, Madre Ginger è una diabolica tiranna che Clara dovrà affrontare.