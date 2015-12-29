Terra dei fiori



Il primo fantastico regno è la Terra dei fiori, paradiso di apicoltori e contadini che coltivano grano e fiori.



Un po’ come i mulini a vento olandesi e i villaggi dell’Inghilterra del sud, questo regno pullula di fiori, frutti e verdure, ed è sorvegliato da Hawthorne, (Eugenio Derbez), il Re del Regno dei fiori.Sensibile, stravagante e pieno di entusiasmo, Hawthorne rifugge ogni conflitto e accoglie Clara con grandi festeggiamenti.

