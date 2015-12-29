La storia di Dumbo
Disney e il visionario autore Tim Burton presentano la nuova avventura live-action “Dumbo”, una rivisitazione della classica e amatissima storia Disney che ti farà riscoprire il valore della diversità, della famiglia e dei sogni.
La storia di Dumbo
Max Medici, proprietario di un circo, assume l’ex star Holt Farrier insieme ai figli Milly e Joe chiedendo loro di occuparsi di un elefante appena nato dalle orecchie sproporzionate, che è diventato lo zimbello di un circo già in difficoltà. Ma quando si scopre che Dumbo sa volare, il circo inizia a riscuotere un incredibile successo, destando l’interesse dell’imprenditore V.A. Vandevere, che porta Dumbo con sé nel suo nuovo, strabiliante parco di divertimenti: Dreamland. Dumbo vola sempre più in alto insieme all’affascinante e spettacolare trapezista Colette Marchant, finché Holt non scopre che, a dispetto delle apparenze, Dreamland è pieno di oscuri segreti.
Il cast di Dumbo
Un cast stellare che annovera tra le sue fila Colin Farrell, vincitore del Golden Globe, Michael Keaton, vincitore del Golden Globe, Danny De Vito, vincitore di Emmy e Golden Globe, ed Eva Green, vincitrice del BAFTA Award e candidata ai Golden Globe. Inoltre, vedremo all’opera lo straordinario talento di Roshan Seth, DeObia Oparei, Sharon Rooney e Douglas Reith.
Il team di Dumbo
Il team creativo include il direttore della fotografia Ben Davis (Guardiani della galassia), lo scenografo premio Oscar Rick Heinrichs (Star Wars: Gli Ultimi Jedi), la costumista 4 volte premio Oscar Colleen Atwood (Alice in Wonderland), l’editor Chris Lebenzon (Alice in Wonderland e Maleficent) e il makeup artist vincitore del BAFTA Award Paul Gooch (Alice in Wonderland). Ehren Kruger ha firmato la sceneggiatura e ha prodotto il film insieme a Katterli Frauenfelder, Derek Frey (Frankenweenie), e Justin Springer (TRON: Legacy). Nigel Gostelow è il produttore esecutivo. Infine, Tim Burton ha magistralmente diretto il film.