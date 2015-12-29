La storia di Dumbo

Il team di Dumbo

Il team creativo include il direttore della fotografia Ben Davis (Guardiani della galassia), lo scenografo premio Oscar Rick Heinrichs (Star Wars: Gli Ultimi Jedi), la costumista 4 volte premio Oscar Colleen Atwood (Alice in Wonderland), l’editor Chris Lebenzon (Alice in Wonderland e Maleficent) e il makeup artist vincitore del BAFTA Award Paul Gooch (Alice in Wonderland). Ehren Kruger ha firmato la sceneggiatura e ha prodotto il film insieme a Katterli Frauenfelder, Derek Frey (Frankenweenie), e Justin Springer (TRON: Legacy). Nigel Gostelow è il produttore esecutivo. Infine, Tim Burton ha magistralmente diretto il film.