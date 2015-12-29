Tutto ciò che devi sapere su Captain Marvel
Questa primavera fai un tuffo indietro negli anni ‘90 con Captain Marvel, il primo film dell’Universo Marvel con una protagonista principale donna, interpretata da Brie Larson.
Prima dell’arrivo nelle sale di questo attesissimo film, scopri tutto sulla protagonista, sulla storia e sui creatori di Captain Marvel.
Un nuovo eroe all’orizzonte
Con così tante storie a fumetti e personaggi forti fra cui scegliere, il film mette in chiaro perché Captain Marvel ha un ruolo così importante nell’Universo Marvel. La storia comincia con la supereroina già in possesso dei suoi poteri, ma senza ricordi del suo passato sulla terra nei panni di Carol Danvers.
“All’inizio del film vediamo Captain Marvel combattere per conto dei Kree nella guerra Kree-Skrull. Non ricorda nulla della sua vita sulla Terra”, spiega il produttore esecutivo Jonathan Schwartz a OhMyDisney. “Nel corso delle sue avventure la protagonista si ritrova di nuovo sulla Terra, e questo ritorno le fa capire l’importanza delle sue origini umane nella guerra che sta combattendo. Quindi, in un certo senso, si tratta di una classica storia Marvel sulle origini di un supereroe, ma raccontata alla rovescia”.
Il cast di Captain Marvel
Per portare un nuovo supereroe sul grande schermo bisogna trovare un attore perfetto per l’Universo Marvel e in grado di restituire al meglio tutta la potenza del personaggio: in questo caso, la scelta è ricaduta sull’attrice premio Oscar Brie Larson.
“Quando siamo venuti a sapere che Brie Larson poteva essere interessata ad entrare a far parte dell’Universo Marvel, le abbiamo sottoposto l’idea per il film”, dichiara Kevin Feige, Presidente dei Marvel Studios. “A lei piaceva moltissimo il personaggio dei fumetti, e averla presentata al Comic-Con è stato uno dei punti più alti della mia carriera in Marvel”.
“Questi film fanno ormai parte della nostra cultura, rispecchiano ciò che siamo, i nostri valori. È incredibile”, spiega Larson. “Non credo di essermi resa conto fino in fondo della portata dell’evento finché non è stato ufficialmente annunciato che avrei interpretato Captain Marvel. È stato da quel momento che ho iniziato a intravedere tutta l’importanza di questa scelta fino al punto di doverla anche un po' sdrammatizzare”.
Le altre star
Se la protagonista può essere una novità per molti, non si può dire lo stesso dei numerosi volti familiari che popolano questa avventura. Nick Fury (Samuel L. Jackson) ritorna dopo un breve cameo post-sigla finale in Avengers: Infinity War, ma con una versione di Fury molto diversa da quella che siamo abituati a conoscere.
Samuel L. Jackson ha rivelato alcuni indizi su ciò che potremmo scoprire in questo nuovo film in relazione al suo personaggio, “forse anche quello che è successo al suo occhio...”. Jackson prosegue: “Scoprirete che ha una famiglia e una storia alle spalle di cui non abbiamo ancora parlato. Vi mostreremo da dove viene e che cosa ha fatto. Ci sono momenti in cui reagisce in modo profondamente umano, con paura o stupore, prima di imparare a controllare le sue emozioni”.
Inoltre, rivedremo l’Agente Coulson (Clark Gregg), Ronan (Lee Pace) e Korath (Djimon Hounsou) dal film “Guardiani della galassia” del 2014..
Gli alleati e la Starforce
Mentre cerca di recuperare i ricordi perduti, qualcosa si riaccende in Carol Danvers quando incontra la sua fedele amica Maria Rambeau, ex pilota di caccia come lei. L’attrice Lashana Lynch parla del rapporto speciale che c’è fra le due donne e della sua importanza nelle dinamiche del film: “Il rapporto con gli amici vive di un’energia speciale unica nel suo genere, e [Captain Marvel] ricorda solo vagamente questa sensazione. Sarà soltanto grazie alle conversazioni e ai racconti di [Rambeau] sul passato di Carol Danvers, che i ricordi di quest’ultima inizieranno a riaffiorare più numerosi”.
Da secoli i Kree combattono contro un’altra razza aliena, gli Skrull, e Jude Law interpreta il comandante della Starforce Kree. “Prima di questo film, questa saga mi sembrava un po' come una festa di cui senti parlare da anni, conosci e ammiri quelli che ci vanno, ma a un certo punto ti rendi conto di non essere ancora stato invitato”, spiega Law. “Quindi ricevere un invito è stato sicuramente molto gratificante, e sono elettrizzato all’idea di far parte di una saga che ammiro così tanto”.
L’eroe più potente della Terra
Tra i tanti personaggi nell’Universo Marvel, molti supereroi meriterebbero una serie di film dedicata alle loro gesta. Ma secondo Jackson, Captain Marvel era la scelta più azzeccata. “Lei è il personaggio più forte, tra i supereroi con poteri, e si troverà ad affrontare situazioni molto, molto difficili. Dopo quanto accaduto in “Infinity War”, la Terra ha bisogno di qualcuno che possa competere con Thanos; in questo nuovo film scopriremo quanto può essere forte Captain Marvel e tutte le cose che è in grado di fare”.