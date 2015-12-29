Tutto ciò che devi sapere su Captain Marvel

Il cast di Captain Marvel

Per portare un nuovo supereroe sul grande schermo bisogna trovare un attore perfetto per l’Universo Marvel e in grado di restituire al meglio tutta la potenza del personaggio: in questo caso, la scelta è ricaduta sull’attrice premio Oscar Brie Larson.

“Quando siamo venuti a sapere che Brie Larson poteva essere interessata ad entrare a far parte dell’Universo Marvel, le abbiamo sottoposto l’idea per il film”, dichiara Kevin Feige, Presidente dei Marvel Studios. “A lei piaceva moltissimo il personaggio dei fumetti, e averla presentata al Comic-Con è stato uno dei punti più alti della mia carriera in Marvel”.

“Questi film fanno ormai parte della nostra cultura, rispecchiano ciò che siamo, i nostri valori. È incredibile”, spiega Larson. “Non credo di essermi resa conto fino in fondo della portata dell’evento finché non è stato ufficialmente annunciato che avrei interpretato Captain Marvel. È stato da quel momento che ho iniziato a intravedere tutta l’importanza di questa scelta fino al punto di doverla anche un po' sdrammatizzare”.