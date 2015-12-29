La mamma è sempre la mamma!
Il 10 maggio festeggiamo tutte le mamme del mondo che ogni giorno ci sorprendono con il loro amore, il loro coraggio e la loro dedizione. Per celebrare su Disney+ questa giornata speciale abbiamo scelto 3 titoli che raccontano, con il consueto tocco di magia e humor, quanto sia intenso, ricco e, perché no, qualche volta anche complicato, il rapporto con le nostre mamme.
La Carica dei 101
Il classico di Walt Disney che ha incantato il pubblico per generazioni con le sue irresistibili star scodinzolanti, è una meravigliosa miscela di umorismo e avventura. Pongo e Peggy alla guida di un eroico gruppo di animali partiranno per salvare i loro cuccioli e tutti i dalmata di Londra rapiti dalla spietata Crudelia De Mon.
Inside Out
A cosa starà mai pensando? Questa è la domanda che praticamente tutti i genitori del mondo si fanno guardando i propri figli, ed è ciò che si è chiesto anche il regista premio Oscar® Pete Docter guardando sua figlia Ellie. Da qui nasce Inside Out: un magico spaccato di un gruppo di Emozioni che guidano il centro di controllo della mente di Riley, una bambina di 11 anni, in un difficile periodo di cambiamenti della sua vita. Un film che diverte e appassiona grandi e piccoli con le sue molteplici chiavi di lettura su quelle “vocine nella nostra testa” che ci seguono per tutta la vita.
Ribelle – The Brave
Tra battaglie epiche, antiche leggende e oscuri misteri eccoci nelle Highland scozzesi, dove la coraggiosa Merida, figlia di Re Fergus e della Regina Elinor, dovrà scontrarsi con tradizioni che non riconosce e un destino che sembra già scritto, oltre ad affrontare la più feroce creatura del regno, riemersa da un oscuro passato. Una rocambolesca avventura che la aiuterà a trovare la sua strada e a sciogliere i nodi del burrascoso rapporto con la madre, rendendo ancora più forte il loro legame.