Cucina Disney
Disney si affianca ai prodotti di marca per aiutare le famiglie a portare in tavola alimenti buoni ed equilibrati, facendo divertire i bambini con i loro Personaggi preferiti. Riconoscere i prodotti Cucina Disney è facile grazie alla banda verde che mette in evidenzia le loro principali caratteristiche in modo che sia semplice e veloce per i genitori fare scelte attente per l’alimentazione dei propri figli.
L’impegno di Disney
Dal 2006, la The Walt Disney Company si è impegnata a livello globale a sostenere i genitori aiutandoli a promuovere in famiglia, attraverso le sue storie e i suoi personaggi, stili di vita sani, semplici e divertenti.
Disney è la prima azienda nel panorama dei media ad aver adottato delle linee guida nutrizionali per i prodotti alimentari con licenza Disney.
In tutta EMEA, Disney promuove, insieme alle aziende partner, il movimento e la corretta alimentazione in modo da ispirare le famiglie ad adottare stili di vita sani.