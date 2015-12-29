Nr 66 carnet da 20 buoni cinema cad per la visione di film Disney, Pixar, Marvel, Star Wars.

Valore di mercato di ogni carnet: 180,00€ (IVA inclusa)

Gli ingressi cinema Stardust® Pass sono utilizzabili dal 01/03/2026 fino al 28/02/2027, tutti i giorni della settimana per la visione di tutti i film Disney, Pixar, Marvel e Star Wars, ad esclusione del film “Spider-Man: Brand New Day”, in programmazione presso tutte le sale della rete Stardust, nel periodo di programmazione (escluse proiezioni in 3D, le proiezioni nelle sale speciali e le sale/posti VIP o simili). Previa registrazione su www.stardust.it, i codici Stardust® pass sono convertibili ciascuno in 20 buoni cinema validi ognuno per un ingresso nelle sale del circuito Stardust in Italia (di seguito il “Buono Cinema”). Si precisa che per la visione di eventi e contenuti speciali, che esulano dalla ordinaria programmazione cinematografica (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, docu-film, film “evento”, concerti, documentari di vario genere, rassegne, etc.), i Buoni Stardust® in 2D non vengono mai accettati dai cinema aderenti alla rete Stardust®. Il Buono Cinema Stardust® potrà essere fruito recandosi presso una delle sale cinematografiche della rete Stardust: presentando alla cassa il Buono Cinema, il possessore riceverà un biglietto d’ingresso, fatta salva la disponibilità di posti nella struttura. L’elenco delle sale cinematografiche convenzionate potrà essere consultato collegandosi al sito www.stardust.it. L’apertura e la programmazione delle sale cinematografiche convenzionate è stabilita secondo un calendario non controllabile dalla Società promotrice.

Riguardo ai Buoni Cinema, si precisa che:

Sono validi solo nei cinema convenzionati Stardust®;

Non coprono il costo di un’eventuale prenotazione del posto;

Se persi, non possono essere né sostituiti né rimborsati;

Sono validi per l’ingresso di una persona soltanto;

Non sono cumulabili con altre promozioni o diritti;

Ne sono vietate la vendita e la riproduzione;

La relativa fruizione implica la conoscenza e l’accettazione del relativo regolamento consultabile al sito www.stardust.it/aiuto .

Ulteriori informazioni sulla fruizione del premio saranno fornite al vincitore in fase di convalida della vincita.

**Il valore dei premi riportati è da intendersi alla data di stesura del regolamento.