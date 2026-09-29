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    • Sfondo blu con stelle sullo luminose e logo Rendi Magiche le Feste

      Quest'anno, rendi magiche le feste

      Partecipa al concorso dal 2 Novembre 2026 al 7 Gennaio 2027

    Prova a vincere un fantastico soggiorno a Disneyland® Paris!

    Premi

    Castello e logo Disneyland Paris con scritta "Un regalo da sogno per Natale"

    Un Soggiorno a Disneyland Paris e numerosi biglietti in palio!

    • 22 biglietti per l’accesso di 1 persona per 1 giorno ai due parchi: Parco Disneyland® e Parco Disney Adventure World
    • 1 Pacchetto per 4 persone (di cui almeno un adulto) Hotel + Biglietti d’ingresso a Disneyland® Paris Ogni pacchetto comprende:
      • Volo in classe economy da Milano o Roma per Parigi (sono inclusi assicurazione di viaggio, tasse aeroportuali e adeguamento carburante).
      • Trasferimenti aeroporto Paris-DLP A/R (Magical Shuttle)
      • Pernottamento per 2 notti in camera quadrupla presso un Disney Hotel 4 stelle con trattamento di pensione completa (2 colazioni, 3 voucher pranzi e 2 voucher cena a persona).
      • Biglietti d’ingresso 3 giorni/2 Parchi (Parco Disneyland e Parco Disney Adventure World) per 4 persone.

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