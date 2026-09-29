Prova a vincere un fantastico soggiorno a Disneyland® Paris!
Premi
Un Soggiorno a Disneyland Paris e numerosi biglietti in palio!
- 22 biglietti per l’accesso di 1 persona per 1 giorno ai due parchi: Parco Disneyland® e Parco Disney Adventure World
- 1 Pacchetto per 4 persone (di cui almeno un adulto) Hotel + Biglietti d’ingresso a Disneyland® Paris Ogni pacchetto comprende:
- Volo in classe economy da Milano o Roma per Parigi (sono inclusi assicurazione di viaggio, tasse aeroportuali e adeguamento carburante).
- Trasferimenti aeroporto Paris-DLP A/R (Magical Shuttle)
- Pernottamento per 2 notti in camera quadrupla presso un Disney Hotel 4 stelle con trattamento di pensione completa (2 colazioni, 3 voucher pranzi e 2 voucher cena a persona).
- Biglietti d’ingresso 3 giorni/2 Parchi (Parco Disneyland e Parco Disney Adventure World) per 4 persone.