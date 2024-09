N. 1 Pacchetto Viaggio per 4 persone, in camera quadrupla, a Monaco di Baviera con visite guidate ai castelli che hanno ispirato storie delle Principesse Disney*



Ogni pacchetto comprende:

•Volo per Monaco di Baviera andata e ritorno in classe economy da Milano o Roma

•Soggiorno di tre notti in hotel a Monaco di Baviera

(pernottamento e prima colazione) •Transfer privato andata e ritorno dall’aeroporto all’hotel a Monaco di Baviera

•“Royal Fairy Tale” – Tour privato di un giorno con trasferimenti inclusi

•Biglietto di un giorno per l'autobus Hop On Hop Off

•Assicurazione viaggio

•Oneri di gestione





*Termini e condizioni per l’utilizzo del premio:

•Il viaggio andrà usufruito entro il 26 Giugno 2025 pena la perdita del premio.

•E’ richiesto di indicare tassativamente date fra Giovedì e Domenica. Il periodo di viaggio non è suscettibile di modifiche o estensioni.

•Le date e le modalità del viaggio sono soggette a eventuali restrizioni relative a trasporto aereo, festività e altre restrizioni relative al premio e al viaggio.

•Le prenotazioni sono soggette a effettiva disponibilità.

•Tra i fruitori del viaggio, almeno una persona deve aver compiuto i 18 anni.

•Non sono inclusi nel premio il viaggio dalla propria abitazione all’aeroporto e viceversa, nonché l’eventuale pernottamento nelle vicinanze dell’aeroporto prima della partenza e dopo l’arrivo, i pasti e tutto quanto non espressamente dettagliato. Ogni spesa diversa e ulteriore rispetto a quanto qui indicato sarà a esclusivo carico del vincitore e dei suoi accompagnatori.

•Tutti i fruitori del viaggio devono viaggiare nelle stesse date, con gli stessi voli e soggiornare nella stessa camera negli hotel.

•I voli in classe economy partiranno esclusivamente da uno degli aeroporti di Milano o Roma secondo disponibilità e a discrezione dell’organizzatore e saranno senza scalo.

•Il pernottamento è basato su quattro persone (sulla base di 4 adulti) in camera quadrupla standard con prima colazione inclusa. L’hotel richiederà una pre-autorizzazione su carta di credito o una cauzione in contanti a copertura di eventuali extra accessorie di carattere personale (servizio in camera, spese extra, minibar, etc.).

•Il vincitore e i suoi accompagnatori devono disporre di - e avere con sé -, a propria esclusiva cura e spese, documenti di identità validi per l’espatrio in corso di validità.

•Salvo quanto previsto per i tre accompagnatori inclusi nel premio, al vincitore è fatto divieto di portare con sé ulteriori parenti o accompagnatori nel viaggio premio. Il vincitore e i suoi accompagnatori devono viaggiare secondo il medesimo itinerario da un aeroporto tra quelli selezionati dal promotore. Una volta selezionati gli accompagnatori, non saranno possibili sostituzioni senza il consenso espresso del promotore, soggetto esclusivamente alla discrezione di quest’ultimo.

•Ci riserviamo il diritto di sostituire un evento con un servizio analogo in caso di indisponibilità.

•Ci riserviamo il diritto di modificare i dettagli del premio in caso di circostanze indipendenti dalla nostra volontà, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: spostamento del volo, disponibilità dell’hotel, guerra, tumulti, sommosse e disordini civili, inidoneità climatica, forza maggiore, disponibilità delle attrazioni, autorizzazioni governative o pandemie.

•Faremo il possibile per assicurare che il viaggio si svolga nel periodo indicativo richiesto, ma non siamo in grado di garantire date estive. Festività e date in concomitanza con eventi particolari non disponibili.

•Il premio non è trasferibile né rimborsabile e non può esser convertito in denaro; il vincitore non potrà cambiare, variare, sostituire o prolungare qualsiasi elemento del premio (del tutto o in parte).

•Si precisa che nessun tipo di rimborso sarà dato al vincitore nel caso in cui al momento della prenotazione, il valore del premio fosse inferiore a quello stimato e più sopra indicato.

•Al vincitore saranno garantiti i servizi sopra indicati e nulla più potrà essere preteso.

•Il promotore non sarà responsabile per la mancata fruizione del viaggio dovuta ad inadempimenti del vincitore con riguardo ai documenti, anche di identità, necessari.