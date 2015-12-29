*Dettagli premio finale "Soggiorno a Disneyland® Paris:

Ogni pacchetto comprende:

Volo in classe economy da Milano o Roma per Parigi (sono inclusi assicurazione di viaggio, tasse aeroportuali e adeguamento carburante)

Si specifica che i vincitori potranno usufruire del premio entro il 10 giugno 2026.

Dopo aver verificato la disponibilità dell’hotel verrà confermata al vincitore la data possibile per usufruire del soggiorno.



Il premio non include:

spese di trasporto dal domicilio del vincitore all’aeroporto italiano per l’andata e viceversa per il ritorno trasferimenti interni (es. tragitto aeroporto-hotel andata e ritorno)

E’ possibile usufruire del pacchetto fino al 10 giugno 2026. Sono escluse festività nazionali italiane e francesi e altre date generalmente escluse (blackout dates). Tale periodo di svolgimento del viaggio non è suscettibile di modifiche o estensioni.

Il viaggio deve essere prenotato con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla data del viaggio.

Le prenotazioni saranno soggette a disponibilità alberghiera, aerea o ferroviaria, pertanto non si assumono responsabilità per eventuali cause di forza maggiore al momento non prevedibili quali calamità naturali, condizioni climatiche, scioperi, ecc. a titolo esemplificativo ma non esaustivo o circostanze simili che rendano non consigliabile/possibile viaggiare.

Le date e le modalità del viaggio sono soggette a eventuali restrizioni relative a trasporto aereo, festività e altre restrizioni relative al premio e al viaggio.

Le prenotazioni sono soggette a effettiva disponibilità.

Tra i fruitori del viaggio, almeno una persona deve aver compiuto i diciotto anni.

Premio soggetto a effettiva disponibilità, non trasferibile né rimborsabile. Non sono previste sostituzioni in denaro.

Non sono inclusi nel premio il viaggio dalla propria abitazione all’aeroporto e viceversa, nonché l’eventuale pernottamento nelle vicinanze dell’aeroporto prima della partenza e dopo l’arrivo, i pasti e tutto quanto non espressamente dettagliato.

Ogni spesa diversa e ulteriore rispetto a quanto qui indicato sarà a esclusivo carico del vincitore e dei suoi accompagnatori.

Tutti i fruitori del viaggio devono viaggiare nelle stesse date, con gli stessi voli e soggiornare nella stessa camera negli hotel.

I voli in classe turistica partiranno esclusivamente da uno degli aeroporti di Milano o Roma secondo disponibilità e a discrezione dell’organizzatore e saranno senza scalo.

Il pernottamento è basato su quattro persone in camera quadrupla standard con prima colazione inclusa.

Il vincitore e i suoi accompagnatori devono disporre di - e avere con sé -, a propria esclusiva cura e spese, documenti di identità validi per l’espatrio in corso di validità, nonché gli eventuali visti/permessi/autorizzazioni, comunque denominati, necessari per il viaggio.

Il vincitore e i suoi accompagnatori devono attenersi in ogni momento a restrizioni e disposizioni rilevanti in tema di salute e sicurezza relative al virus Covid-19 applicabili a viaggi, hotel e attività. Come tali si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, test e/o altri mezzi di prova del proprio status vaccinale. La conformità in ogni momento con tali e simili restrizioni e/o requisiti è sotto l’esclusiva responsabilità del vincitore e dei suoi accompagnatori al fine di poter fruire del premio.

Salvo quanto previsto per i tre accompagnatori inclusi nel premio, al vincitore è fatto divieto di portare con sé ulteriori parenti o accompagnatori nel viaggio premio. Il vincitore e i suoi accompagnatori devono viaggiare secondo il medesimo itinerario da un aeroporto tra quelli selezionati dal promotore. Una volta selezionati gli accompagnatori, non saranno possibili sostituzioni senza il consenso espresso del promotore, soggetto esclusivamente alla discrezione di quest’ultimo.

Ci riserviamo il diritto di sostituire un evento con un servizio analogo in caso di indisponibilità.

Ci riserviamo il diritto di modificare i dettagli del premio in caso di circostanze indipendenti dalla nostra volontà, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: spostamento del volo, disponibilità dell’hotel, guerra, tumulti, sommosse e disordini civili, inidoneità climatica, forza maggiore, disponibilità delle attrazioni, autorizzazioni governative o pandemie.

Il promotore non sarà responsabile per la mancata fruizione del viaggio dovuta ad inadempimenti del vincitore con riguardo ai documenti, anche di identità, necessari.

Faremo il possibile per assicurare che il viaggio si svolga nel periodo indicativo richiesto, ma non siamo in grado di garantire date estive. Festività e date in concomitanza con eventi particolari non disponibili.

Si precisa che nessun tipo di rimborso sarà dato al vincitore nel caso in cui al momento della prenotazione, il valore del premio fosse inferiore a quello stimato e più sopra indicato.