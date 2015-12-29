Con Disney+ puoi provare a vincere ogni settimana fantastici premi targati Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e Italia's Got Talent. E un magico soggiorno a Disneyland® Paris in palio come premio finale.
Ogni venerdì, dal 5 settembre al 16 ottobre, dopo aver visto il nuovo episodio di Italia’s Got Talent su Disney+, gioca al nostro quiz per provare a vincere i fantastici premi in palio. Ti aspettano nuovi premi ogni settimana. Rispondendo correttamente ad almeno una domanda, avrai inoltre la possibilità di concorrere all’estrazione del premio finale: un pacchetto viaggio a Disneyland® Paris.
Chi può partecipare?
I titolari di un abbonamento Disney+.
Quando partecipare e quali sono i premi in palio?
Ogni venerdì, dal 5 settembre al 16 ottobre, dopo aver visto Italia's Got Talent su Disney+, gioca al nostro quiz per provare a vincere fantastici premi.
Il fantastico premio finale in palio:
Un magico soggiorno a Disneyland®
Paris per 4 persone.
Disneyland® Paris è il luogo dove i sogni di grandi e piccini diventano realtà ed è perfetto per una vacanza ricca di magia! 2 Parchi a tema e più di 50 attrazioni ti aspettano per un'esperienza magica!
Nr 1 Pacchetto per 4 persone (di cui almeno un adulto) Hotel + Biglietti d’ingresso a Disneyland®Paris*
Valore di mercato di ogni pacchetto: 4.692,00€ (IVA esclusa)**
Gli imperdibili premi in palio questa settimana (partecipazioni dalle ore 10:00 del 5/9/2025 alle ore 9:59 dell'11/9/2025):
Nr 3 Panini - Abbonamenti annuale al settimanale Topolino Magazine.
*Dettagli premio finale "Soggiorno a Disneyland® Paris:
Ogni pacchetto comprende:
- Volo in classe economy da Milano o Roma per Parigi (sono inclusi assicurazione di viaggio, tasse aeroportuali e adeguamento carburante)
- Pernottamento per 2 notti in camera quadrupla presso un Disney Hotel 4 stelle con trattamento di pensione completa (2 colazioni, 3 voucher pranzi e 2 voucher cena a persona)
- Biglietti d’ingresso 3 giorni/2 Parchi (Parco Disneyland e Parco Walt Disney Studios) per 4 persone
Si specifica che i vincitori potranno usufruire del premio entro il 10 giugno 2026.
Dopo aver verificato la disponibilità dell’hotel verrà confermata al vincitore la data possibile per usufruire del soggiorno.
Il premio non include:
- spese di trasporto dal domicilio del vincitore all’aeroporto italiano per l’andata e viceversa per il ritorno trasferimenti interni (es. tragitto aeroporto-hotel andata e ritorno)
- mance, servizi e tutti gli extra di carattere personale
- tutto quando non indicato sopra
- eventuale rimborso dei biglietti aerei per cause non dipendenti dalla società promotrice
- eventuali adempimenti burocratici necessari per la fruizione del viaggio
- E’ possibile usufruire del pacchetto fino al 10 giugno 2026. Sono escluse festività nazionali italiane e francesi e altre date generalmente escluse (blackout dates). Tale periodo di svolgimento del viaggio non è suscettibile di modifiche o estensioni.
- Il viaggio deve essere prenotato con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla data del viaggio.
- Le prenotazioni saranno soggette a disponibilità alberghiera, aerea o ferroviaria, pertanto non si assumono responsabilità per eventuali cause di forza maggiore al momento non prevedibili quali calamità naturali, condizioni climatiche, scioperi, ecc. a titolo esemplificativo ma non esaustivo o circostanze simili che rendano non consigliabile/possibile viaggiare.
- Le date e le modalità del viaggio sono soggette a eventuali restrizioni relative a trasporto aereo, festività e altre restrizioni relative al premio e al viaggio.
- Le prenotazioni sono soggette a effettiva disponibilità.
- Tra i fruitori del viaggio, almeno una persona deve aver compiuto i diciotto anni.
- Premio soggetto a effettiva disponibilità, non trasferibile né rimborsabile. Non sono previste sostituzioni in denaro.
- Non sono inclusi nel premio il viaggio dalla propria abitazione all’aeroporto e viceversa, nonché l’eventuale pernottamento nelle vicinanze dell’aeroporto prima della partenza e dopo l’arrivo, i pasti e tutto quanto non espressamente dettagliato.
- Ogni spesa diversa e ulteriore rispetto a quanto qui indicato sarà a esclusivo carico del vincitore e dei suoi accompagnatori.
- Tutti i fruitori del viaggio devono viaggiare nelle stesse date, con gli stessi voli e soggiornare nella stessa camera negli hotel.
- I voli in classe turistica partiranno esclusivamente da uno degli aeroporti di Milano o Roma secondo disponibilità e a discrezione dell’organizzatore e saranno senza scalo.
- Il pernottamento è basato su quattro persone in camera quadrupla standard con prima colazione inclusa.
- Il vincitore e i suoi accompagnatori devono disporre di - e avere con sé -, a propria esclusiva cura e spese, documenti di identità validi per l’espatrio in corso di validità, nonché gli eventuali visti/permessi/autorizzazioni, comunque denominati, necessari per il viaggio.
- Il vincitore e i suoi accompagnatori devono attenersi in ogni momento a restrizioni e disposizioni rilevanti in tema di salute e sicurezza relative al virus Covid-19 applicabili a viaggi, hotel e attività. Come tali si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, test e/o altri mezzi di prova del proprio status vaccinale. La conformità in ogni momento con tali e simili restrizioni e/o requisiti è sotto l’esclusiva responsabilità del vincitore e dei suoi accompagnatori al fine di poter fruire del premio.
- Salvo quanto previsto per i tre accompagnatori inclusi nel premio, al vincitore è fatto divieto di portare con sé ulteriori parenti o accompagnatori nel viaggio premio. Il vincitore e i suoi accompagnatori devono viaggiare secondo il medesimo itinerario da un aeroporto tra quelli selezionati dal promotore. Una volta selezionati gli accompagnatori, non saranno possibili sostituzioni senza il consenso espresso del promotore, soggetto esclusivamente alla discrezione di quest’ultimo.
- Ci riserviamo il diritto di sostituire un evento con un servizio analogo in caso di indisponibilità.
- Ci riserviamo il diritto di modificare i dettagli del premio in caso di circostanze indipendenti dalla nostra volontà, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: spostamento del volo, disponibilità dell’hotel, guerra, tumulti, sommosse e disordini civili, inidoneità climatica, forza maggiore, disponibilità delle attrazioni, autorizzazioni governative o pandemie.
- Il promotore non sarà responsabile per la mancata fruizione del viaggio dovuta ad inadempimenti del vincitore con riguardo ai documenti, anche di identità, necessari.
- Faremo il possibile per assicurare che il viaggio si svolga nel periodo indicativo richiesto, ma non siamo in grado di garantire date estive. Festività e date in concomitanza con eventi particolari non disponibili.
- Si precisa che nessun tipo di rimborso sarà dato al vincitore nel caso in cui al momento della prenotazione, il valore del premio fosse inferiore a quello stimato e più sopra indicato.
- Al vincitore saranno garantiti i servizi sopra indicati e nulla più potrà essere preteso.
**Il valore dei premi riportati è da intendersi alla data di stesura del regolamento.