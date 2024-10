Costumi incantevoli per il massimo divertimento

Esplora i costumi originali Disney, Pixar, Marvel e Star Wars, perfetti per tutte le principesse e tutti i supereroi. Lascia che i piccoli si avventurino verso l'orizzonte con il bellissimo costume di Oceania, oppure aiutali a entrare in azione come Spider-Man o a scoprire il Lato Oscuro nelle vesti di Darth Vader, con tanto di iconica spada laser. Inoltre, lasciati conquistare dagli adorabili costumi della collezione baby e da tutti gli accessori indispensabili per completare i look dei piccoli.