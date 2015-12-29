La famiglia più incredibile del mondo
Sono passati quasi 14 anni da quando Gli Incredibili di Disney•Pixar è entrato nel nostro immaginario, e con l’avvicinarsi dell’uscita al cinema del sequel, quale migliore occasione per tornare a trovare la famiglia di supereroi più amata di sempre?
Per aiutarti a ricordare perché amiamo così tanto questa famiglia e prepararci all’uscita de Gli Incredibili 2, abbiamo preparato un riepilogo dei personaggi e dei loro superpoteri.
Helen Parr, nota nell’ambiente dei supereroi come Elastigirl, ha appeso al chiodo il costume per occuparsi della sua famiglia insieme al marito Bob, gettandosi alle spalle gli anni della lotta al crimine. Ma quando viene coinvolta in una campagna per riportare in auge i supereroi, scopre di essere ancora in grado di piegarsi, allungarsi e modellarsi in qualsiasi forma per risolvere anche i crimini più enigmatici.
Bob Parr è affezionato ai ricordi dei suoi giorni da Mr. Incredible, amatissimo supereroe dalla forza incredibile e capace di annientare uno a uno i cattivi più pericolosi. Da quando i supereroi sono stati messi fuori legge Bob ha tenuto un profilo basso, dedicandosi alla sua famiglia insieme alla moglie Helen. Ma quando lei viene invitata a usare ancora una volta le sue super-abilità per cercare di migliorare la percezione che l'opinione pubblica ha dei supereroi, Bob si trova a dover gestire la casa da solo... il che richiede superpoteri completamente diversi.
Jack-Jack Parr, il bebè della famiglia, adora sorseggiare un biberon ascoltando una bella favola. Con un gran talento per i versacci e con un debole per il lancio di cibo, Jack-Jack sembra un neonato qualsiasi, ma potrebbe rivelarsi il Parr più potente della famiglia.
Violet Parr, primogenita del clan Parr, è una quattordicenne introversa, intelligente e un po’ diversa dalla massa. Schietta, sarcastica e un po’ asociale, Violetta interpreta alla perfezione il suo ruolo di teenager, celando a tutti i suoi superpoteri: l’invisibilità e la capacità di creare campi di forza. Supereroe fino al midollo, Violetta non può rinunciare al suo istinto di combattere il crimine insieme alla sua famiglia.
Dashiell Parr è un ragazzino di 10 anni curioso e pieno di energie con un superpotere non trascurabile: la supervelocità. Flash ha un grande senso dell’avventura e una riserva infinita di energia. Gli piacerebbe più di ogni altra cosa poter esibire le sue abilità speciali e combattere i cattivi, e non capisce perché deve tenere segreti i suoi poteri.