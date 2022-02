Lucius Best non è solo il miglior amico di Bob ma è anche un ex-supereroe in grado di far ghiacciare qualsiasi cosa puntando semplicemente il dito. E anche se non combatte più il crimine nei panni di Siberius, lo stile è rimasto il suo pallino. Ha un’ironia pungente e un atteggiamento sempre positivo, e non ci penserebbe due volte a rispolverare il suo costume se potesse aiutare a riportare allo scoperto i supereroi.