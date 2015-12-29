La famiglia più incredibile del mondo

Sono passati quasi 14 anni da quando Gli Incredibili di Disney•Pixar è entrato nel nostro immaginario, e con l’avvicinarsi dell’uscita al cinema del sequel, quale migliore occasione per tornare a trovare la famiglia di supereroi più amata di sempre?

Per aiutarti a ricordare perché amiamo così tanto questa famiglia e prepararci all’uscita de Gli Incredibili 2, abbiamo preparato un riepilogo dei personaggi e dei loro superpoteri.