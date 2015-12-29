Compra un prodotto Marvel e prova a vincere Lucca Comics & Games
Acquistando un prodotto a marchio MARVEL di qualsiasi categoria merceologica nei punti vendita aderenti, partecipa al concorso e prova a vincere 2 biglietti level-up per il Lucca Comics & Games 2025.
Il premio esclusivo:
Nr 3 kit di biglietti level-up Lucca Comics & Games 2025 per 2 persone*
Valore di mercato di ogni kit di biglietti: 920,00€ (IVA esclusa)**
Ogni kit comprende:
Nr. 2 biglietti level-up validi ognuno per 1 persona per l’accesso a Lucca Comics & Games 2025 dal 29 Ottobre al 2
Novembre. Termini e condizioni per l’utilizzo consultabili alla sezione del sito dedicata:
*Il premio non include:
- spese di trasporto dal domicilio del vincitore alla location e viceversa per il ritorno.
- alloggio, pernotto, diaria, mance, servizi d eventuali extra di carattere personale.
- tutto quando non espressamente indicato nella sezione “ogni pacchetto comprende”.
- eventuale rimborso dei biglietti aerei/treni o dell’alloggio per cause non dipendenti dalla società promotrice.
- eventuali adempimenti burocratici necessari per la fruizione del premio.
Il premio non è trasferibile né rimborsabile e non può esser convertito in denaro; il vincitore non potrà cambiare, variare, sostituire o prolungare qualsiasi elemento del premio (del tutto o in parte).
Si precisa che nessun tipo di rimborso sarà dato al vincitore nel caso in cui al momento della prenotazione, il valore del
premio fosse inferiore a quello stimato e più sopra indicato.
Al vincitore saranno garantiti i servizi sopra indicati e nulla più potrà essere preteso.
Il vincitore e i suoi ospiti dovranno avere un valido documento d’identità (o passaporto) e validi permessi e visti.
Il promotore non sarà responsabile per la mancata fruizione del premio dovuta ad inadempimenti del vincitore con riguardo ai documenti, anche di identità, necessari.
**Il valore dei premi riportati è da intendersi alla data di stesura del regolamento.
MONTEPREMI
Il montepremi complessivo è di Euro 2.760,00 IVA esclusa.