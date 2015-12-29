Nr 3 kit di biglietti level-up Lucca Comics & Games 2025 per 2 persone*

Valore di mercato di ogni kit di biglietti: 920,00€ (IVA esclusa)**

Ogni kit comprende:

Nr. 2 biglietti level-up validi ognuno per 1 persona per l’accesso a Lucca Comics & Games 2025 dal 29 Ottobre al 2

Novembre. Termini e condizioni per l’utilizzo consultabili alla sezione del sito dedicata:

*Il premio non include:

spese di trasporto dal domicilio del vincitore alla location e viceversa per il ritorno.

alloggio, pernotto, diaria, mance, servizi d eventuali extra di carattere personale.

tutto quando non espressamente indicato nella sezione “ogni pacchetto comprende”.

eventuale rimborso dei biglietti aerei/treni o dell’alloggio per cause non dipendenti dalla società promotrice.

eventuali adempimenti burocratici necessari per la fruizione del premio.

Il premio non è trasferibile né rimborsabile e non può esser convertito in denaro; il vincitore non potrà cambiare, variare, sostituire o prolungare qualsiasi elemento del premio (del tutto o in parte).

Si precisa che nessun tipo di rimborso sarà dato al vincitore nel caso in cui al momento della prenotazione, il valore del

premio fosse inferiore a quello stimato e più sopra indicato.

Al vincitore saranno garantiti i servizi sopra indicati e nulla più potrà essere preteso.

Il vincitore e i suoi ospiti dovranno avere un valido documento d’identità (o passaporto) e validi permessi e visti.

Il promotore non sarà responsabile per la mancata fruizione del premio dovuta ad inadempimenti del vincitore con riguardo ai documenti, anche di identità, necessari.

**Il valore dei premi riportati è da intendersi alla data di stesura del regolamento.

MONTEPREMI

Il montepremi complessivo è di Euro 2.760,00 IVA esclusa.