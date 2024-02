Nr 1 pacchetto viaggio* per una persona composto da:

• Nr 1 Gift Card WeRoad spendibile per la prenotazione di uno dei viaggi in Giappone in programma su www.weroad.it disponibili fra Luglio 2024 e Aprile 2025

• Nr 1 volo A/R Italia-Giappone (con partenza esclusivamente da aeroporti di Milano o Roma)



*Termini e condizioni per l’utilizzo del premio:

- La Gift Card in palio non è cumulabile con altre Gift Card o Promo code.

- La Gift Card deve essere utilizzata solo per nuove prenotazioni.

- Il viaggio dovrà svolgersi fra Luglio 2024 e Aprile 2025 in base ai viaggi disponibili e alle date in programmazione su www.weroad.it.

- Il soggetto delegato dovrà essere contattato per la prenotazione del volo all’indirizzo concorsi@conversion-e3.com almeno 60 giorni prima della data di partenza del viaggio.

- Il premio è soggetto a effettiva disponibilità, è cedibile ma non rimborsabile. Non sono previste sostituzioni in denaro o gettoni d’oro.

- Il fruitore del viaggio deve avere fra i 21 e i 49 anni compiuti al momento della partenza. Qualora il vincitore abbia un'età diversa, il vincitore stesso dovrà trasferire il premio ad una persona dell'età richiesta.

- Le date e le modalità del viaggio sono soggette a eventuali restrizioni relative a trasporto aereo, festività e altre restrizioni relative al premio e al viaggio.

- Non sono inclusi nel premio il viaggio dalla propria abitazione all’aeroporto e viceversa nonché l’eventuale pernottamento nelle vicinanze dell’aeroporto prima della partenza e dopo l’arrivo, i trasferimenti da e per aeroporto una volta arrivati in Giappone, i pasti e tutto quanto non espresso ne "La quota include". Ogni spesa diversa e ulteriore rispetto a quanto qui indicato sarà a esclusivo carico del vincitore e dei suoi accompagnatori.

- I voli in classe turistica partiranno esclusivamente da uno degli aeroporti di Milano o Roma secondo disponibilità e a discrezione dell’organizzatore e non saranno voli diretti.

- Il vincitore deve disporre di e avere con sé, a propria esclusiva cura e spese, passaporto valido nonché gli eventuali visti/permessi/autorizzazioni comunque denominati, necessari per il viaggio.

- È necessario il passaporto in corso di validità. Al momento dell'ingresso in Giappone, occorre essere in possesso anche del biglietto aereo di ritorno.

- In caso di indisponibilità alcuni eventi/ servizi potranno essere sostituiti con soluzioni analoghe.

- In caso di circostanze indipendenti dalla volontà di Soggetto Promotore, Delegato o WeRoad, alcuni dettagli del premio potrebbero subire variazioni, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: spostamento del volo, disponibilità dell’hotel, guerra, tumulti, sommosse e disordini civili, inidoneità climatica, forza maggiore, disponibilità delle attrazioni, autorizzazioni governative o pandemie.

- Per ulteriori dettagli www.weroad.it



Si precisa che:

- Gift Card: la gift card sarà spendibile in autonomia direttamente sul sito www.weroad.it

- Volo: il volo non è compreso nella gift card, il vincitore dovrà contattare il soggetto delegato e accordarsi circa le date di andata e ritorno rispettano e tempistiche indicate nei Termini&Condizioni.