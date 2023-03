Nr 1 Pacchetto per 4 persone (sulla base di 4 adulti) a Disneyland® Paris.*



Il pacchetto comprende:

- Volo in classe economy di andata e ritorno, per Parigi (sono inclusi assicurazione di viaggio, tasse aeroportuali e adeguamento carburante).

- Pernottamento per 2 notti in camera quadrupla standard presso Disney’s Hotel Newport e prima colazione.

- Biglietti d’ingresso 3 giorni/ 2 parchi (Parco Disneyland e Parco Walt Disney Studios) per 4 persone.

- Voucher per 3 pranzi.

- Voucher per 2 cene .



Si specifica che i vincitori potranno usufruire del premio entro un anno dall’emissione del voucher. I vincitori potranno selezionare fino a tre date preferibili ad esclusione del periodo natalizio (nello specifico della notte del 24 e del 31 Dicembre). Dopo aver verificato la disponibilità dell’hotel verrà confermata al vincitore la data possibile per usufruire del soggiorno. Valore di mercato di ogni pacchetto: 3.756,00€ (IVA esclusa)**



*Il premio non include: - Spese di trasporto dal domicilio del vincitore all’aeroporto italiano per l’andata e viceversa per il ritorno.

- Trasferimenti interni (es. tragitto aeroporto-hotel andata e ritorno).

- Mance, servizi e tutti gli extra di carattere personale.

- Tutto quando non indicato .sopra

- Eventuale rimborso dei biglietti aerei per cause non dipendenti dalla società promotrice.

- Eventuali adempimenti burocratici necessari per la fruizione del viaggio.



Le prenotazioni saranno soggette a disponibilità alberghiera, aerea o ferroviaria, pertanto non si assumono responsabilità per eventuali cause di forza maggiore al momento non prevedibili quali calamità naturali, condizioni climatiche, scioperi, ecc. a titolo esemplificativo ma non esaustivo o circostanze simili che rendano non consigliabile/possibile viaggiare.La sistemazione in hotel è basata su quattro persone (sulla base di 4 adulti o 2 adulti e 2 bambini); il vincitore e i suoi ospiti dovranno viaggiare nelle stesse date e soggiornare presso una camera quadrupla standard in hotel con colazione. L’hotel. al check-in. richiederà una carta di credito o un deposito in denaro per eventuali spese accessorie (servizio in camera, spese extra, minibar, etc.) Il premio non è trasferibile né rimborsabile e non può esser convertito in denaro; il vincitore non potrà cambiare, variare, sostituire o prolungare qualsiasi elemento del premio (del tutto o in parte).Si precisa che nessun tipo di rimborso sarà dato al vincitore nel caso in cui al momento della prenotazione, il valore del premio fosse inferiore a quello stimato e più sopra indicato.Al vincitore saranno garantiti i servizi sopra indicati e nulla più potrà essere preteso.Il vincitore e i suoi ospiti dovranno avere un valido documento d’identità (o passaporto) e validi permessi e visti.Il promotore non sarà responsabile per la mancata fruizione del viaggio dovuta ad inadempimenti del vincitore con riguardo ai documenti, anche di identità, necessari.



**Il valore dei premi riportati è da intendersi alla data di stesura del regolamento.