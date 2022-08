• Nr 3 pacchetti per 2 persone (sulla base di 2 adulti) per la partecipazione all'evento di lancio della nuova stagione di Boris, la serie in esclusiva su Disney+*



Ogni pacchetto comprende:

- Trasporto in classe economy di andata e ritorno per Roma

- Pernottamento per 1 notte in camera doppia standard e prima colazione presso un hotel in prossimità della location dell'evento

- Biglietti d’ingresso all' evento di lancio della nuova stagione di Boris in esclusiva su Disney+ che si terrà a Roma durante il mese di ottobre. La società si impegna a garantire comunicazione tempestiva della data dell'evento all'estrazione dei vincitori per dare tempistiche ottimali per poter organizzare lo spostamento (la data dell'evento sarà unica e immodificabile).

- Trasferimenti interni (es. tragitto aeroporto-hotel e hotel-venue andata e ritorno).



• Nr 6 Disney+ gift Card del valore di 89,90€ l'una, valide per l'attivazione di un anno di abbonamento**



• Nr 9 Disney+ gift Card del valore di 26,97€ l'una, valide per l'attivazione di 3 mesi di abbonamento***





---------------