Cosa significa una riduzione del 25% della capacità della banda larga?

Disney+ sta adottando misure in linea con l'impegno a collaborare per garantire il buon funzionamento dell'infrastruttura a banda larga, in questo periodo difficile. Lo streaming di contenuti in UHD su Disney+ potrebbe essere temporaneamente limitato o indisponibile per ridurre l’utilizzo complessivo della capacità di banda larga nel Paese.



Molti fattori determineranno la qualità finale dello streaming del cliente. Per la maggior parte dei clienti, ci aspettiamo che lo streaming mantenga un’alta qualità.

Per quanto tempo durerà?

Stiamo monitorando attentamente la situazione e la valuteremo lavorando a stretto contatto con i rappresentanti del Governo.





Posso continuare a guardare in streaming in UHD?

Mentre ci stiamo adoperando per istituire delle misure che permettano di ridurre la capacità complessiva della banda larga, gli utenti di Disney + potrebbero visualizzare alcuni contenuti con una risoluzione inferiore al 4K UHD. Tuttavia, tale risoluzione sarà comunque più alta rispetto alla risoluzione in HD.





Posso continuare a guardare in streaming in HD o HDR?

Mentre ci stiamo adoperando per istituire delle misure che permettano di ridurre la capacità complessiva della banda larga, le risoluzioni in HD e HDR saranno comunque disponibili.



Ci sono restrizioni per quanto riguarda il download?

Puoi fare il download dei contenuti al momento disponibili quando sei connesso a Internet e scaricare un titolo tutte le volte che vuoi. Puoi guardare i tuoi download per tutto il tempo che desideri, a condizione che tu abbia un abbonamento attivo.

Quanti streaming posso visualizzare contemporaneamente?

Puoi vedere fino a 4 streaming contemporaneamente. Questo significa poter guardare 4 contenuti diversi o utilizzare 4 dispositivi diversi nello stesso momento... Saranno tutti felici!

Disney+ è compatibile con Dolby Vision?

L’app Disney+ rileva le capacità del sistema e riproduce il contenuto in Dolby Vision, se disponibile. Maggiori dettagli qui.



Posso usare Disney+ con i dispositivi Bluetooth?

Puoi goderti i contenuti su Disney+ tramite i dispositivi Bluetooth come altoparlanti wireless e cuffie. Per avere maggiori dettagli su come gestire questa impostazione, consigliamo di consultare la guida di connessione fornita con il dispositivo Bluetooth.

Come faccio a scaricare contenuti sul mio dispositivo mobile in modo da poterli guardare offline?

A destra del pulsante Riproduci nella pagina del film o dello show, dovresti visualizzare un’opzione di Download. Una volta terminato il download, puoi trovarlo nella sezione Download del menu in basso a destra.