Disney Create 100 - A favore di Make-A-Wish

CACTUS BUDDY! GOOFY FAN CLUB

Donata da CACTUS PLANT FLEA MARKET

Questa statuina CACTUS BUDDY! in edizione speciale è stata realizzata nel 2023 e raffigura il personaggio come parte del Goofy Fan Club, completo di replica in resina del cappellino e della maglietta raglan vintage di Pippo Walt Disney World® Resort.