N°1 Pacchetto Viaggio per 4 persone in camera quadrupla, con visite guidate ai luoghi più importanti ispirati ai brand Disney, Pixar, Marvel e Star Wars, a scelta tra quelli sottoelencati*: A) PARIGI - DISNEY; B) TORONTO - PIXAR; C)LAS VEGAS - MARVEL; D) SAN FRANCISCO - STAR WARS



Descrizione dettagliata dei viaggi:



A) PARIGI - DISNEY:

• Volo per Parigi andata e ritorno in classe turistica da Milano o Roma.

• Soggiorno di una notte in hotel a Parigi (pernottamento e prima colazione).

• Transfer privato dall’aeroporto all’hotel e ritorno, tutti i trasferimenti in pullman attraverso la Valle della Loira.

• Soggiorno di quattro notti nella Valle della Loira con tre cene incluse.

• Tour di gruppo guidato dei Castelli della Valle della Loira e di Chartres (inclusi Château de Chambord e Château de Amboise).

• Escursione in giornata a Mont St Michel da Parigi con transfer inclusi.

• Assicurazione viaggio.

• Oneri di gestione.



Termini e condizioni per l’utilizzo del premio:

• Viaggio a date fisse nel 2024. Il periodo di viaggio non è suscettibile di modifiche o estensioni. Le date verranno comunicate al vincitore in tempo utile.

• Le date e le modalità del viaggio sono soggette a eventuali restrizioni relative a trasporto aereo, festività e altre restrizioni relative al premio e al viaggio.

• Le prenotazioni sono soggette a effettiva disponibilità.

• Tra i fruitori del viaggio, almeno una persona deve aver compiuto i diciotto anni.

• Premio soggetto a effettiva disponibilità, non trasferibile né rimborsabile. Non sono previste sostituzioni in denaro.

• Non sono inclusi nel premio il viaggio dalla propria abitazione all’aeroporto e viceversa, nonché l’eventuale pernottamento nelle vicinanze dell’aeroporto prima della partenza e dopo l’arrivo, i pasti e tutto quanto non espressamente dettagliato. Ogni spesa diversa e ulteriore rispetto a quanto qui indicato sarà a esclusivo carico del vincitore e dei suoi accompagnatori.

• Tutti i fruitori del viaggio devono viaggiare nelle stesse date, con gli stessi voli e soggiornare nella stessa camera negli hotel.

• I voli in classe turistica partiranno esclusivamente da uno degli aeroporti di Milano o Roma secondo disponibilità e a discrezione dell’organizzatore e saranno senza scalo.

• Il pernottamento è basato su quattro persone in camera quadrupla standard con prima colazione inclusa. L’hotel richiederà una pre-autorizzazione su carta di credito o una cauzione in contanti a copertura di eventuali extra.

• L’escursione in giornata a Mont St Michel è un escursione di gruppo.

• Il vincitore e i suoi accompagnatori devono disporre di - e avere con sé -, a propria esclusiva cura e spese, documenti di identità validi per l’espatrio in corso di validità, nonché gli eventuali visti/permessi/autorizzazioni, comunque denominati, necessari per il viaggio.

• Il vincitore e i suoi accompagnatori devono attenersi in ogni momento a restrizioni e disposizioni rilevanti in tema di salute e sicurezza relative al virus Covid-19 applicabili a viaggi, hotel e attività. Come tali si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, test e/o altri mezzi di prova del proprio status vaccinale. La conformità in ogni momento con tali e simili restrizioni e/o requisiti è sotto l’esclusiva responsabilità del vincitore e dei suoi accompagnatori al fine di poter fruire del premio.

• Salvo quanto previsto per i tre accompagnatori inclusi nel premio, al vincitore è fatto divieto di portare con sé ulteriori parenti o accompagnatori nel viaggio premio. Il vincitore e i suoi accompagnatori devono viaggiare secondo il medesimo itinerario da un aeroporto tra quelli selezionati dal promotore. Una volta selezionati gli accompagnatori, non saranno possibili sostituzioni senza il consenso espresso del promotore, soggetto esclusivamente alla discrezione di quest’ultimo.

• Ci riserviamo il diritto di sostituire un evento con un servizio analogo in caso di indisponibilità.

• Ci riserviamo il diritto di modificare i dettagli del premio in caso di circostanze indipendenti dalla nostra volontà, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: spostamento del volo, disponibilità dell’hotel, guerra, tumulti, sommosse e disordini civili, inidoneità climatica, forza maggiore, disponibilità delle attrazioni, autorizzazioni governative o pandemie.

• Faremo il possibile per assicurare che il viaggio si svolga nel periodo indicativo richiesto, ma non siamo in grado di garantire date estive. Festività e date in concomitanza con eventi particolari non disponibili.



B) TORONTO – PIXAR:

• Volo per Toronto andata e ritorno in classe turistica da Milano o Roma.

• Soggiorno di quattro notti con prima colazione a Toronto (Downtown Toronto).

• Transfer privato andata e ritorno dall’aeroporto all’hotel a Toronto.

• Accesso agli osservatori della CN Tower e allo Sky Pod (Tramonto dai tre livelli panoramici incluso lo Sky Pod in un viaggio di straordinarie scoperte).

• Tour delle location dei film.

• Biglietto di accesso a Casa Loma.

• Assicurazione viaggio.

• Oneri di gestione.



Termini e condizioni per l’utilizzo del premio:

• Il viaggio si svolgerà tra l’11 gennaio e il 30 giugno 2024 e deve comprendere un sabato notte. Sono escluse festività nazionali italiane e canadesi e altre date generalmente escluse (blackout dates). Tale periodo di svolgimento del viaggio non è suscettibile di modifiche o estensioni.

• Le date e le modalità del viaggio sono soggette a eventuali restrizioni relative a trasporto aereo, festività e altre restrizioni relative al premio e al viaggio.

• Le prenotazioni sono soggette a effettiva disponibilità.

• Tra i fruitori del viaggio, almeno una persona deve aver compiuto i diciotto anni.

• Premio soggetto a effettiva disponibilità, non trasferibile né rimborsabile. Non sono previste sostituzioni in denaro.

• Non sono inclusi nel premio il viaggio dalla propria abitazione all’aeroporto e viceversa nonché l’eventuale pernottamento nelle vicinanze dell’aeroporto prima della partenza e dopo l’arrivo, i pasti e tutto quanto non espressamente dettagliato. Ogni spesa diversa e ulteriore rispetto a quanto qui indicato sarà a esclusivo carico del vincitore e dei suoi accompagnatori.

• Tutti i fruitori del viaggio devono viaggiare nelle stesse date, con gli stessi voli e soggiornare nella stessa camera in hotel.

• I voli in classe turistica partiranno esclusivamente da uno degli aeroporti di Milano o Roma secondo disponibilità e a discrezione dell’organizzatore e non saranno voli diretti.

• Il pernottamento è basato su quattro persone in camera quadrupla standard con prima colazione inclusa. L’hotel richiederà una pre-autorizzazione su carta di credito o una cauzione in contanti a copertura di eventuali extra.

• Il vincitore e i suoi accompagnatori devono disporre di e avere con sé, a propria esclusiva cura e spese, passaporti validi nonché gli eventuali visti/permessi/autorizzazioni comunque denominati, necessari per il viaggio.

• Tutte le escursioni e le attività si svolgeranno esclusivamente in inglese.

• Il vincitore e i suoi accompagnatori devono attenersi in ogni momento a restrizioni e disposizioni rilevanti in tema di salute e sicurezza relative al virus Covid-19 applicabili a viaggi, hotel e attività. Come tali si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, test e/o altri mezzi di prova del proprio status vaccinale. La conformità in ogni momento con tali e simili restrizioni e/o requisiti è sotto l’esclusiva responsabilità del vincitore e del suo accompagnatore al fine di poter fruire del premio.

• Salvo quanto previsto per i tre accompagnatori inclusi nel premio, al vincitore è fatto divieto di portare con sé ulteriori parenti o accompagnatori nel viaggio premio. Il vincitore e i suoi accompagnatori devono viaggiare secondo il medesimo itinerario da un aeroporto tra quelli selezionati dal promotore. Una volta selezionati gli accompagnatori, non saranno possibili sostituzioni senza il consenso espresso del promotore, soggetto esclusivamente alla discrezione di quest’ultimo.

• Ci riserviamo il diritto di sostituire un evento con un servizio analogo in caso di indisponibilità.

• Ci riserviamo il diritto di modificare i dettagli del premio in caso di circostanze indipendenti dalla nostra volontà, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: spostamento del volo, disponibilità dell’hotel, guerra, tumulti, sommosse e disordini civili, inidoneità climatica, forza maggiore, disponibilità delle attrazioni, autorizzazioni governative o pandemie.

• Il vincitore dovrà proporre tre diverse possibili date per il viaggio. Nelle date scelte non possono essere incluse le festività nazionali. Il vincitore dovrà comunicare le possibili date con almeno due mesi di preavviso rispetto alla prima di tali date. Faremo il possibile per assicurare che il viaggio si svolga nel periodo indicativo richiesto, ma non siamo in grado di garantire date estive. Festività e date in concomitanza con eventi particolari non disponibili.



C) LAS VEGAS – MARVEL:

• Volo per Las Vegas andata e ritorno in classe turistica da Milano o Roma.

• Soggiorno di quattro notti a Las Vegas.

• Transfer privato andata e ritorno dall’aeroporto all’hotel a Las Vegas.

• VIP tour del centro Marvel Avengers S.T.A.T.I.O.N..

• Paracadutismo indoor con video, cinque minuti di volo a persona.

• Assicurazione viaggio.

• Oneri di gestione.



Termini e condizioni per l’utilizzo del premio:

• Il viaggio si svolgerà tra l’11 gennaio e il 30 giugno 2024 e deve comprendere un sabato notte. Sono escluse festività nazionali italiane e USA e altre date generalmente escluse (blackout dates). Tale periodo di svolgimento del viaggio non è suscettibile di modifiche o estensioni.

• Le date e le modalità del viaggio sono soggette a eventuali restrizioni relative a trasporto aereo, festività e altre restrizioni relative al premio e al viaggio.

• Le prenotazioni sono soggette a effettiva disponibilità.

• Tra i fruitori del viaggio, almeno una persona deve aver compiuto i diciotto anni.

• Premio soggetto a effettiva disponibilità, non trasferibile né rimborsabile. Non sono previste sostituzioni in denaro.

• Non sono inclusi nel premio il viaggio dalla propria abitazione all’aeroporto e viceversa nonché l’eventuale pernottamento nelle vicinanze dell’aeroporto prima della partenza e dopo l’arrivo, i pasti e tutto quanto non espressamente dettagliato. Ogni spesa diversa e ulteriore rispetto a quanto qui indicato sarà a esclusivo carico del vincitore e dei suoi accompagnatori.

• Tutti i fruitori del viaggio devono viaggiare nelle stesse date, con gli stessi voli e soggiornare nella stessa camera negli hotel.

• I voli in classe turistica partiranno esclusivamente da uno degli aeroporti di Milano o Roma secondo disponibilità e a discrezione dell’organizzatore e non saranno voli diretti.

• Il pernottamento è basato su quattro persone in camera quadrupla standard. L’hotel richiederà una pre-autorizzazione su carta di credito o una cauzione in contanti a copertura di eventuali extra.

• Tutte le escursioni e le attività si svolgeranno esclusivamente in inglese.

• Peso minimo per paracadutismo indoor: 40lbs (18,14 kg). Peso massimo per uomini/donne dipende da altezza vincitore/accompagnatore: o fino a 5’6” (167,64 cm) è rispettivamente 180lbs (81,64 kg) per gli uomini e 160lbs (72,57 kg) per le donne; o Da 5’6” a 6” (167,64 cm – 182,88 cm) è rispettivamente 215lbs (97,52 kg) per gli uomini e 180lbs (81,64 kg) per le donne; o Oltre 6’ (182,88 cm) è rispettivamente 230lbs (104,32 kg) per gli uomini e 200lbs (90,71 kg) per le donne.

• Donne in stato di gravidanza e vincitori/ospiti affetti da lesioni o patologie a carico di collo, schiena e spalle non possono partecipare all’esperienza. Chiunque risulti in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di farmaci o sostanze psicotrope non sarà ammesso. Vincitore e accompagnatore dovranno firmare un modulo contenente una liberatoria prima di accedere all’esperienza. Per i minori di 18 anni è necessaria la sottoscrizione del genitore o di chi ne fa le veci.

• Il vincitore e i suoi accompagnatori devono disporre di e avere con sé, a propria esclusiva cura e spese, passaporti validi nonché gli eventuali visti/permessi/autorizzazioni [“comunque denominati, necessari per il viaggio”]. Il vincitore e i suoi accompagnatori devono altresì, a propria cura e spese, provvedere agli adempimenti dello US Visa Waiver program (https://it.usembassy.gov/it/visti/visa-waiver-program/) se applicabile.

• Il vincitore e i suoi accompagnatori devono attenersi in ogni momento a restrizioni e disposizioni rilevanti in tema di salute e sicurezza relative al virus Covid-19 applicabili a viaggi, hotel e attività. Come tali si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, test e/o altri mezzi di prova del proprio status vaccinale. La conformità in ogni momento con tali e simili restrizioni e/o requisiti è sotto l’esclusiva responsabilità del vincitore e del suo accompagnatore al fine di poter fruire del premio.

• Salvo quanto previsto per i tre accompagnatori inclusi nel premio, al vincitore è fatto divieto di portare con sé ulteriori parenti o accompagnatori nel viaggio premio. Il vincitore e i suoi accompagnatori devono viaggiare secondo il medesimo itinerario da un aeroporto tra quelli selezionati dal promotore. Una volta selezionati gli accompagnatori, non saranno possibili sostituzioni senza il consenso espresso del promotore, soggetto esclusivamente alla discrezione di quest’ultimo.

• Ci riserviamo il diritto di sostituire un evento con un servizio analogo in caso di indisponibilità.

• Ci riserviamo il diritto di modificare i dettagli del premio in caso di circostanze indipendenti dalla nostra volontà, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: spostamento del volo, disponibilità dell’hotel, guerra, tumulti, sommosse e disordini civili, inidoneità climatica, forza maggiore, disponibilità delle attrazioni, autorizzazioni governative o pandemie.

• Il vincitore dovrà proporre tre diverse possibili date per il viaggio. Nelle date scelte non possono essere incluse le festività nazionali. Il vincitore dovrà comunicare le possibili date con almeno due mesi di preavviso rispetto alla prima di tali date. Faremo il possibile per assicurare che il viaggio si svolga nel periodo indicativo richiesto, ma non siamo in grado di garantire date estive. Festività e date in concomitanza con eventi particolari non disponibili.



D) SAN FRANCISCO – STAR WARS:

• Volo per San Francisco andata e ritorno in classe turistica da Milano o Roma • Soggiorno di quattro notti con prima colazione a San Francisco.

• Transfer privato andata e ritorno dall’aeroporto all’hotel a San Francisco.

• Tour esclusivo e privato del Rancho Obi-Wan con pranzo (Include transfer hotel-ranch o noleggio di un’auto senza conducente per un giorno).

• TheFlyer (Un teatro volante sopra San Francisco che unisce sedili mobili, live action e immagini generate al computer per simulare un volo).

• Oneri di gestione.



Termini e condizioni per l’utilizzo del premio:

• Il viaggio si svolgerà tra l’11 gennaio e il 30 giugno 2024 e deve comprendere un sabato notte. Sono escluse festività nazionali italiane e USA e altre date generalmente escluse (blackout dates). Tale periodo di svolgimento del viaggio non è suscettibile di modifiche o estensioni.

• Le date e le modalità del viaggio sono soggette a eventuali restrizioni relative a trasporto aereo, festività e altre restrizioni relative al premio e al viaggio.

• Le prenotazioni sono soggette a effettiva disponibilità.

• Tra i fruitori del viaggio, almeno una persona deve aver compiuto i diciotto anni.

• Premio soggetto a effettiva disponibilità, non trasferibile né rimborsabile. Non sono previste sostituzioni in denaro.

• Non sono inclusi nel premio il viaggio dalla propria abitazione all’aeroporto e viceversa nonché l’eventuale pernottamento nelle vicinanze dell’aeroporto prima della partenza e dopo l’arrivo, i pasti e tutto quanto non espressamente dettagliato. Ogni spesa diversa e ulteriore rispetto a quanto qui indicato sarà a esclusivo carico del vincitore e dei suoi accompagnatori.

• Tutti i fruitori del viaggio devono viaggiare nelle stesse date, con gli stessi voli e soggiornare nella stessa camera negli hotel.

• I voli in classe turistica partiranno esclusivamente da uno degli aeroporti di Milano o Roma secondo disponibilità e a discrezione dell’organizzatore e non saranno voli diretti.

• Il pernottamento è basato su quattro persone in camera quadrupla standard con prima colazione. L’hotel richiederà una pre-autorizzazione su carta di credito o una cauzione in contanti a copertura di eventuali extra.

• Tutte le escursioni e le attività si svolgeranno esclusivamente in inglese.

• Il vincitore e i suoi accompagnatori devono disporre di e avere con sé, a propria esclusiva cura e spese, passaporti validi nonché gli eventuali visti/permessi/autorizzazioni [“comunque denominati, necessari per il viaggio”]. Il vincitore e i suoi accompagnatori devono altresì, a propria cura e spese, provvedere agli adempimenti dello US Visa Waiver program (https://it.usembassy.gov/it/visti/visa-waiver-program/) se applicabile.

• Il vincitore e il suoi accompagnatori devono attenersi in ogni momento a restrizioni e disposizioni rilevanti in tema di salute e sicurezza relative al virus Covid-19 applicabili a viaggi, hotel e attività. Come tali si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, test e/o altri mezzi di prova del proprio status vaccinale. La conformità in ogni momento con tali e simili restrizioni e/o requisiti è sotto l’esclusiva responsabilità del vincitore e del suo accompagnatore al fine di poter fruire del premio.

• Salvo quanto previsto per i tre accompagnatori inclusi nel premio, al vincitore è fatto divieto di portare con sé ulteriori parenti o accompagnatori nel viaggio premio. Il vincitore i suoi accompagnatori devono viaggiare secondo il medesimo itinerario da un aeroporto tra quelli selezionati dal promotore. Una volta selezionati gli accompagnatori, non saranno possibili sostituzioni senza il consenso espresso del promotore, soggetto esclusivamente alla discrezione di quest’ultimo.

• Ci riserviamo il diritto di sostituire un evento con un servizio analogo in caso di indisponibilità.

• Ci riserviamo il diritto di modificare i dettagli del premio in caso di circostanze indipendenti dalla nostra volontà, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: spostamento del volo, disponibilità dell’hotel, guerra, tumulti, sommosse e disordini civili, inidoneità climatica, forza maggiore, disponibilità delle attrazioni, autorizzazioni governative o pandemie.

• Il vincitore dovrà proporre tre diverse possibili date per il viaggio. Nelle date scelte non possono essere incluse le festività nazionali. Il vincitore dovrà comunicare le possibili date con almeno due mesi di preavviso rispetto alla prima di tali date. Faremo il possibile per assicurare che il viaggio si svolga nel periodo indicativo richiesto, ma non siamo in grado di garantire date estate. Festività e date in concomitanza con eventi particolari non disponibili.



*A prescindere dalla tipologia dal premio selezionato dal vincitore, i pacchetti non includono: - spese di trasporto dal domicilio del vincitore all’aeroporto italiano per l’andata e viceversa per il ritorno

- mance, servizi e tutti gli extra di carattere personale.

- tutto quando non indicato sopra.

- eventuale rimborso dei biglietti aerei per cause non dipendenti dalla società promotrice.

- eventuali adempimenti burocratici necessari per la fruizione del viaggio.

Le prenotazioni saranno soggette a disponibilità alberghiera, aerea o ferroviaria, pertanto non si assumono responsabilità per eventuali cause di forza maggiore al momento non prevedibili quali calamità naturali, condizioni climatiche, scioperi, ecc. a titolo esemplificativo ma non esaustivo o circostanze simili che rendano non consigliabile/possibile viaggiare.

La sistemazione in hotel è basata su quattro persone (sulla base di 4 adulti); il vincitore e i suoi ospiti dovranno viaggiare nelle stesse date e soggiornare presso una camera quadrupla in hotel con colazione. L’hotel al check-in richiederà una carta di credito o deposito in denaro per eventuali spese accessorie (servizio in camera, spese extra, minibar, etc.).

Il premio non è trasferibile né rimborsabile e non può esser convertito in denaro; il vincitore non potrà cambiare, variare, sostituire o prolungare qualsiasi elemento del premio (del tutto o in parte).

Si precisa che nessun tipo di rimborso sarà dato al vincitore nel caso in cui al momento della prenotazione, il valore del premio fosse inferiore a quello stimato e più sopra indicato.

Al vincitore saranno garantiti i servizi sopra indicati e nulla più potrà essere preteso.

Il vincitore e i suoi ospiti dovranno avere un valido documento d’identità (o passaporto) e validi permessi e visti.

Il promotore non sarà responsabile per la mancata fruizione del viaggio dovuta ad inadempimenti del vincitore con riguardo ai documenti, anche di identità, necessari.