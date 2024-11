Concorso La gioia delle feste

In palio ogni giorno per tutta la durata del concorso: 1 box al giorno:

N. 63 box esclusive contenenti ognuna:

1 tazza Stitch

1 borraccia Darth Vader

1 lampada Lion King Simba

1 lampada Spiderman Mask Verrà effettuata una prima estrazione entro il 16 Dicembre per i primi 35 premi in palio giornalmente tra tutti coloro che avranno partecipato correttamente fra il 04/11/2024 e il 08/12/2024 e che avranno inserito i dati richiesti. Le restanti 28 box in palio (non assegnate nella prima estrazione intermedia) saranno estratte con le medesime modalità sopra descritte in fase di estrazione finale. Ogni partecipante potrà aggiudicarsi al massimo n 1 premio fra quelli in palio ogni giorno (1 box per tutto il periodo di validità del concorso), ma tutti i partecipanti potranno concorrere all’estrazione del pacchetto viaggio in palio a prescindere che siano stati estratti per altri premi.





In palio con estrazione finale entro il 31 Gennaio 2025:

N. 1 Pacchetto soggiorno per 4 persone (sulla base di 4 adulti), in sistemazione quadrupla, per

una crociera Disney Cruise Line di 7 notti ai Caraibi e una notte in soggiorno nell’area di Orlando*

Il pacchetto comprende:

Volo A/R per Orlando (Florida, USA) in classe economy da Milano o Roma

Soggiorno di una notte presso un hotel nella zona compresa fra Orlando e Port Canaveral (attracco di

partenza della crociera) in base alle disponibilità nelle date selezionate per il viaggio

Transfer privato dall’aeroporto all’hotel (nella data di atterraggio)

Transfer privato dall’hotel all’attracco di partenza della crociera (nella data di partenza della crociera)

Assicurazione viaggio

Una crociera Disney Cruise Line di 7 notti in partenza da Port Canaveral (Orlando, FL. USA) per 4 persone che include:

Pernottamento in 1 cabina a bordo di una nave Disney Cruise Line di tipologia “Verandah” per un’occupazione massima di 4 (quattro) persone;



Tutti i pasti a bordo della nave Disney (esclusi i ristoranti speciali e di alta cucina);



Mance obbligatorie per il personale di bordo;



Tasse, commissioni e spese portuali (come definito dal sito web Disney Cruise Line).





Valore di mercato del pacchetto viaggio: 20.000€ (IVA esclusa)**

Tra tutti coloro che avranno partecipato correttamente e che avranno inserito i dati richiesti, verrà effettuata l’estrazione finale del vincitore per il premio finale messo in palio. L’estrazione avverrà fra tutte le partecipazioni registrate a prescindere che siano già state estratte per i premi giornalieri.

*Termini e condizioni per l’utilizzo del premio:

E’ possibile usufruire della crociera fino a fine settembre 2025, ad esclusione del mese di agosto 2025. Sono escluse

festività nazionali italiane e USA e altre date generalmente escluse (blackout dates). Tale periodo di svolgimento del viaggio non è suscettibile di modifiche o estensioni.

Il viaggio deve essere prenotato con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla data del viaggio.

Le date e le modalità del viaggio sono soggette a effettiva disponibilità, a eventuali restrizioni relative a trasporto aereo, festività e altre restrizioni relative al premio e al viaggio.

Tra i fruitori del viaggio, almeno una persona deve aver compiuto i 18 anni.

Non sono inclusi nel premio il viaggio dalla propria abitazione all’aeroporto e viceversa, nonché l’eventuale pernottamento nelle vicinanze dell’aeroporto prima della partenza e dopo l’arrivo, i pasti e tutto quanto non espressamente dettagliato.

Ogni spesa diversa e ulteriore rispetto a quanto qui indicato sarà a esclusivo carico del vincitore e dei suoi accompagnatori.

In particolare sono escluse le escursioni, l’assicurazione di viaggio, il servizio lavanderia, i trattamenti benessere, bevande alcooliche e non-alcooliche speciali, snack individuali, chiamate nazionali e internazionali, connessione internet, merchandising e mance non obbligatorie.

Il trasferimento al termine della crociera in direzione dell’aeroporto è a carico del vincitore.

Tutti i fruitori del viaggio devono viaggiare nelle stesse date, con gli stessi voli e soggiornare nella stessa camera nell’hotel e in crociera.

I voli in classe economy partiranno esclusivamente da uno degli aeroporti di Milano o Roma secondo disponibilità e a discrezione dell’organizzatore e potranno includere 1 o più scali con cambi aereo in base alla disponibilità dei voli nelle date al momento della conferma. Eventuali tasse di viaggio non anticipabili saranno da saldare in loco a carico del vincitore.

Il pernottamento è basato su quattro persone (sulla base di 4 adulti) in camera quadrupla (la colazione non è compresa).

L’hotel richiederà una pre-autorizzazione su carta di credito o una cauzione in contanti a copertura di eventuali extra accessorie di carattere personale (servizio in camera, spese extra, minibar, etc.). Eventuali tasse locali dovranno essere pagate direttamente in hotel a carico del vincitore.

Il vincitore e i suoi accompagnatori devono disporre di, e avere con sé, a propria esclusiva cura e spese, passaporti validi nonché gli eventuali visti/permessi/autorizzazioni [“comunque denominati, necessari per il viaggio”]. Il vincitore e i suoi accompagnatori devono altresì, a propria cura e spese, provvedere agli adempimenti dello US Visa Waiver program (https://it.usembassy.gov/it/visti/visa-waiver-program/) se applicabile.

Il vincitore e i suoi accompagnatori devono attenersi in ogni momento a restrizioni e disposizioni rilevanti in tema di salute e sicurezza relative al virus Covid-19 applicabili a viaggi, hotel e attività. Come tali si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, test e/o altri mezzi di prova del proprio status vaccinale.

La conformità in ogni momento con tali e simili restrizioni e/o requisiti è sotto l’esclusiva responsabilità del vincitore e del suo accompagnatore al fine di poter fruire del premio. Salvo quanto previsto per i tre accompagnatori inclusi nel premio, al vincitore è fatto divieto di portare con sé ulteriori parenti o accompagnatori nel viaggio premio. Il vincitore e i suoi accompagnatori devono viaggiare secondo il medesimo itinerario da un aeroporto tra quelli selezionati dal promotore. Una volta selezionati gli accompagnatori, non saranno possibili sostituzioni senza il consenso espresso del promotore, soggetto esclusivamente alla discrezione di quest’ultimo.

Ci riserviamo il diritto di sostituire un evento con un servizio analogo in caso di indisponibilità.

Ci riserviamo il diritto di modificare i dettagli del premio in caso di circostanze indipendenti dalla nostra volontà, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: spostamento del volo, disponibilità dell’hotel, guerra, tumulti, sommosse e disordini civili, inidoneità climatica, forza maggiore, disponibilità delle attrazioni, autorizzazioni governative o pandemie.

Il vincitore dovrà proporre tre diverse possibili date per il viaggio. Nelle date scelte non possono essere incluse le festività nazionali. Il vincitore dovrà comunicare le possibili date con almeno due mesi di preavviso rispetto alla prima di tali date.

Faremo il possibile per assicurare che il viaggio si svolga nel periodo indicativo richiesto, ma non siamo in grado di garantire date estive. Festività e date in concomitanza con eventi particolari non disponibili.

Il premio non è trasferibile né rimborsabile e non può esser convertito in denaro; il vincitore non potrà cambiare, variare, sostituire o prolungare qualsiasi elemento del premio (del tutto o in parte).

Si precisa che nessun tipo di rimborso sarà dato al vincitore nel caso in cui al momento della prenotazione, il valore del premio fosse inferiore a quello stimato e più sopra indicato.

Al vincitore saranno garantiti i servizi sopra indicati e nulla più potrà essere preteso.

Il promotore non sarà responsabile per la mancata fruizione del viaggio dovuta ad inadempimenti del vincitore con riguardo ai documenti, anche di identità, necessari.

**Il valore dei premi riportati è da intendersi alla data di stesura del regolamento.