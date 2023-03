• Nr 20 biglietti di coppia (ogni premio è comprensivo di 2 biglietti) per assistere al Disney100 The Concert che si terrà Sabato 13/05/2023 presso l’Arena di Verona*



Termini e condizioni biglietti concerto:

Si specifica che i nominativi delle persone che usufruiranno del premio (il vincitore + 1) dovranno essere forniti entro e non oltre il 7 Maggio 2023. Il premio non include il trasferimento e la sistemazione, che saranno interamente a carico del vincitore. I biglietti non posso essere ceduti a parti terze nè rivenduti a titolo onoroso. Non sarà possibile effettuare il cambio nominativo. Il Titolo di Ingresso costituisce titolo di accesso esclusivamente per l’Evento per il quale è stato emesso, nel giorno e nell’ora ivi indicati. Nel caso in cui risulti che il Titolo di Ingresso sia stato rubato, duplicato o ottenuto in contrasto con le presenti CGC e/o con la legge, il Portatore del Titolo di Ingresso potrà non essere autorizzato dall’Organizzatore ad accedere al Luogo dell’Evento ovvero potrà essere obbligato ad abbandonarlo. I Titoli di Ingresso emessi non sono ristampabili. Nel caso in cui il Titolo di Ingresso sia stato perduto, allo stesso modo, non sarà consentito l’accesso al Luogo dell’Evento. L’utente può caricare il biglietto digitale sul proprio smartphone senza necessità di effettuare alcuna stampa dello stesso. Il sistema di controllo accessi autorizzerà l’ingresso di 1 solo Titolo di Ingresso equivalente ad 1 unico codice a barre. Eventuali copie e/o frodi derivanti da un utilizzo improprio dello stesso saranno perseguibili a norma di legge e non imputabili a TicketOne né all'Organizzatore. L'Organizzatore non consentirà in nessun caso l'accesso di eventuali Titoli di Ingresso duplicati.