• Nr 3 Pacchetti per 4 persone (sulla base di 4 adulti) a Disneyland® Paris.*



Ogni pacchetto comprende:

- volo in classe economy di andata e ritorno, per Parigi (sono inclusi assicurazione di viaggio, tasse aeroportuali e adeguamento carburante),

- pernottamento per 2 notti in camera quadrupla presso il Disney’s Hotel New York con trattamento di pensione completa (colazione, 3 voucher pranzi e 2 voucher cena a persona)

- Biglietti d’ingresso 3 giorni/ 2 parchi (Parco Disneyland e Parco Walt Disney Studios) per 4 persone



Si specifica che i vincitori potranno usufruire del premio entro un anno dall’emissione del voucher. I vincitori potranno selezionare fino a tre date preferibili ad esclusione del periodo natalizio (tra Natale e Capodanno). Dopo aver verificato la disponibilità dell’hotel verrà confermata al vincitore la data possibile per usufruire del soggiorno.

*Il premio non include:

- spese di trasporto dal domicilio del vincitore all’aeroporto italiano per l’andata e viceversa per il ritorno.

- trasferimenti interni (es. tragitto aeroporto-hotel andata e ritorno).

- mance, servizi e tutti gli extra di carattere personale.

- tutto quando non indicato sopra

- eventuale rimborso dei biglietti aerei per cause non dipendenti dalla società promotrice.

- eventuali adempimenti burocratici necessari per la fruizione del viaggio.

Le prenotazioni saranno soggette a disponibilità alberghiera, aerea o ferroviaria, pertanto non si assumono responsabilità per eventuali cause di forza maggiore al momento non prevedibili quali calamità naturali, condizioni climatiche, scioperi, ecc. a titolo esemplificativo ma non esaustivo o circostanze simili che rendano non consigliabile/possibile viaggiare.

La sistemazione in hotel è basata su quattro persone (sulla base di 4 adulti); il vincitore e i suoi ospiti dovranno viaggiare nelle stesse date e soggiornare presso una camera quadrupla standard in hotel con colazione.

L’hotel al check-in richiederà una carta di credito o deposito in denaro per eventuali spese accessorie (servizio in camera, spese extra, minibar, etc.).

Il premio non è trasferibile né rimborsabile e non può esser convertito in denaro; il vincitore non potrà cambiare, variare, sostituire o prolungare qualsiasi elemento del premio (del tutto o in parte).

Si precisa che nessun tipo di rimborso sarà dato al vincitore nel caso in cui al momento della prenotazione, il valore del premio fosse inferiore a quello stimato e più sopra indicato.

Al vincitore saranno garantiti i servizi sopra indicati e nulla più potrà essere preteso.

Il vincitore e i suoi ospiti dovranno avere un valido documento d’identità (o passaporto) e validi permessi e visti.

Il promotore non sarà responsabile per la mancata fruizione del viaggio dovuta ad inadempimenti del vincitore con riguardo ai documenti, anche di identità, necessari.



• Nr: 20 gift card per abbonamento annuale a Disney+

Termini e condizioni gift card Disney+:

- La Carta dà diritto a 12 mesi di abbonamento Disney+ a partire dal giorno in cui si attiva l'abbonamento.

- Il codice per l’attivazione della gift card sarà inviato virtualmente tramite e-mail.

- L’abbonamento può essere attivato solo da nuovi abbonati. Se si ha un abbonamento a Disney+ attivo, non si potrà utilizzare l’importo della carta per ricaricare l’abbonamento fino a quando l’abbonamento stesso non sarà scaduto e sarà stato disattivato il metodo di pagamento.

- Il codice delle gift card non ha scadenza.

- Per maggiori informazioni circa l’utilizzo del codice consultare la pagina disneyplus.com/carteregalo.

- Si applicano le Condizioni Generali di Abbonamento Disney+.



• Nr 100 buoni cinema di coppia per la visione di film Disney, Pixar, Marvel, Star Wars.

Termini e condizioni buoni cinema

- Validi per 2 persone tutti i giorni della settimana.

- Validi per la visione di qualsiasi film Disney, Pixar, Marvel, Star Wars in 2D (esclusi spettacoli in 3D, le proiezioni nelle sale speciali e le sale/posti vip o simili) da utilizzare entro 15 giorni dal momento dell’inserimento del codice a sistema in tutte le sale del circuito cinema.

- Validità fruizione buoni entro: 30/11/2023.

- Regolamento per la corretta fruizione dei buoni disponibile al seguente link: https://www.stardust.it/docs/regolamento-stardust.pdf. Il codice per l’attivazione del buono sarà inviato virtualmente tramite e-mail.